Jakub Vrána har haft det tufft i St. Louis Blues den här säsongen.

Nu rapporterar Sportsnets insider Elliotte Friedman att den förre Linköpingsforwarden kan trejdas bort från Blues. .

Förra säsongen trejdades Jakub Vrána från Detroit Red Wings till St. Louis Blues i hopp om att få ett uppsving i karriären.

Det har dock inte kommit utan tjecken har haft en tuff start på årets NHL-säsong.

Tidigare under måndagen rapporterades det att 27-åringen skulle komma att placeras på waivers av Blues i syfte att flyttas ner till AHL. Men så blir det inte. Sportsnets insider Elliotte Friedman skriver i stället att Vrána görs tillgänglig för en trejd och Blues tittar efter en lösning för forwarden.

Katchouk (CHI) & Samorukov (PIT) on waivers. Vrana has been available for trade. We will see if STL worked out something