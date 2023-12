Jesper Wallstedt gör det svårare och svårare för Minnesota att hålla honom utanför NHL. Efter ett par magnifika matcher utses svensken nu till veckans spelare i AHL.

Minnesota Wild har kommit igång sedan tränarbytet. Laget har tre vinster på tre möjliga matcher.

Det kommer också spelare underifrån som börjar utmana om en plats i AHL.

Där det största namnet är Jesper Wallstedt. Målvakten har hittat formen den här säsongen och dominerar i AHL-laget Iowa Wild. Där han den förra veckan spelade två matcher med en räddningsprocent på 96,5 och snittade 1,5 insläppta mål per match. Båda matcherna slutade också med en seger.

Stopping 83 of 86 shots faced this past week in Colorado, Iowa Wild netminder Jesper Wallstedt was named AHL Player of the Week! Wallstedt was 2-0-0 with a 1.50 goals-against average and a .965 save percentage!



