Färjestad får klara sig utan Jeremy Groleau den kommande tiden. Backen kommer vara borta i 3-6 veckor med en skada.

Jérémy Groleau skadade sig i torsdagsmatchen mot Skellefteå. Nu kommer 24-åringen missa den kommande tiden. Förmodligen blir backen borta resten av året.

Enligt Färjestad handlar det om en skada på överkroppen.

– Han drabbades ganska tidigt in i Skellefteåmatchen av en skada på överkroppen. Efter undersökning har vi konstaterat vad det rör sig om för typ av skada och han kommer att vara borta från spel i 3-6 veckor, säger Färjestads medicinska chef Mattias Hell.

Jérémy Groleau har spelat 19 matcher för Färjestad under säsongen. Där det har blivit fyra poäng. Backen har också loggat rätt mycket istid med spel strax under 20 minuter per match.

