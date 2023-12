ANNONS

Henrik Lundqvist har blivit invald i svensk hockeys Hall of Fame. Legendaren ska nu hyllas under JVM i Göteborg, meddelar förbundet.

Det svenska ishockeyförbundet har beslutat att välja in Henrik Lundqvist i Hall of Fame. Målvaktslegendaren har tidigare blivit invald i NHL:s Hall of Fame och får nu alltså äran även här hemma i Sverige.

I samband med Juniorkronornas match mot Kanada i JVM kommer han också att hyllas. Det blir då på hemmaplan i Göteborg och Scandinavium som ceremonin kommer att äga rum.

Motiveringen

Ett utdrag från förbundets motivering lyder enligt följande:

"(…) Tre säsonger i rad erövrade "Henke" Honken Trophy, som SHL:s bäste målvakt och i samband med SM-guldet 2005 fick han också Guldhjälmen som ligans MVP och Guldpucken.

Han har vunnit VM- och OS-guld och även två VM- och ett OS-silver. Henrik var varje säsong aktuell för att vinna Vezina Trophy som NHL:s bäste målvakt, en utmärkelse han erhöll efter säsongen 2011/2012. (…)".

Henrik Lundqvist avslutade karriären efter säsongen 19/20.

