Buffalo Sabres kallade upp Isak Rosén under slutet på förra veckan. Talangen från Leksand fick då också göra sin NHL-debut under helgen. För Hockeysverige.se berättar 20-åringen om succén i AHL och sin första match i ligan.

– Det här var något jag drömt om hela livet, så det var en fantastisk känsla.

Isak Rosén har inlett säsongen 2023/24 på ett mycket övertygande sätt i AHL. Under sina inledande 16 matcher har 20-åringen svarat för åtta mål och totalt 19 poäng. Den fina inledningen har gjort att han nu fått chansen till spel med Buffalo i NHL där det så här långt blivit två matcher.

– Jag fick en bra start i Rochester och har fortsatt bygga på det från förra säsongen, berättar Isak Rosén för hockeysverige.se då han är ”hem” en sväng till Rochester för att plocka ihop lite kläder för att sedan återvända till Buffalo och NHL.

– Jag spelade jäkligt bra och har, som sagt var, tagit med mig allt jag lärde mig förra året och känner att jag har utvecklats.

Vad är det som gjort att det lossnat för dig i inledningen av säsongen?

– Förra säsongen spelade jag extremt många matcher och fick mycket istid. Jag behövde verkligen det och det började klicka ju mer jag spelade.

– Sedan har jag lärt mig mer och mer att spela här borta och allt sådant. Allt det här har gjort att jag utvecklats och tagit steg som jag behövde ta för att spela på seniornivå här, vilket jag kanske inte gjorde i Sverige innan jag åkte över. Dessutom har jag haft en bra sommar också.

Hur har omställningen varit för dig att gå från stora till små rinkar men även till spelet och levnadssättet som är i USA?

– Det var en ganska stor omställning. Sedan var jag väldigt redo för att flytta och testa något nytt. Jag var väldigt taggad. Det tog lite tid att komma in i levnadssättet samtidigt som det är en liten annan kultur här.

– Samtidigt är det så mycket hockey och matcher hela tiden. Vi spelar nästan varje dag så man behöver nästan bara tänker på det. Lilla rinken… Det tog väl lite tid, men jag gillar det.

Rochester Americans är en anrik klubb som bildades i mitten av 1950-talet och intresset för laget är förhållandevis stort för att vara ett lag i AHL.

– Intresset för hockeyn här är väldigt stort. Staden påminner lite om Leksand, där jag kommer ifrån, med ett stort hockeyintresse.

– Nu är det här en mycket större stad än Leksand, men inte en så stor stad för att vara i USA. Det blir ändå samma känsla eftersom många här är väldigt intresserade. Som du säger är det en anrik klubb med mycket historia, många fans, mycket folk på matcherna och en väldigt fin arena.

– På så vis blir det lite av samma känsla som i Leksand, att det är en lite mindre stad och med historien som finns i båda klubbarna.

“Jätteskönt att ha två svenskar där”

I söndag fick Isak Rosén beskedet att han skulle packa ihop sina grejer i Rochester för att få göra sin NHL-debut mot New Jersey.

– Jag blev lite överraskad eftersom jag fick reda på det direkt efter en match jag spelade här i Rochester, så det var inget jag tänkte kunde hända just då.

– Sedan har jag börjat säsongen väldigt bra och har hela tiden tänkt att fortsätter jag jobba hårt och spela bra så kommer det hända så småningom. Att det sedan kom just nu var bara jäkligt kul. Extremt kul och jag har försökt göra det bästa av det.

Går det att klä ord på känslan att åka in på isen för att göra sin NHL-debut?

– Det var svårt att ta in, säger Isak Rosén med ett skratt och fortsätter:

– Inte så mycket sömn innan och det kändes sjukt. Det tog lite tid att ta in och dagen efter var jag ganska trött efter alla nya intryck och då jag insåg vad som egentligen hade hänt. Det här var något jag drömt om hela livet, så det var en fantastisk känsla.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Isak Rosén har fått göra två matcher i NHL.

Hur viktiga var Rasmus Dahlin och Victor Olofsson för dig då du kom upp till Buffalo för att få göra debuten?

– Jätteviktiga. Jag har varit på samma camp med Rasmus och Victor två år och lärt känna dom lite. Båda är extremt snälla och det var jätteskönt att ha två svenskar där.

– Jag känner även andra i laget sedan tidigare då jag varit på camperna. Det är ändå skönt att kunna prata lite svenska, vilket gjort att det underlättat mycket.

Det har blivit två matcher för Isak Rosén i NHL, men inga poäng så här långt. Givetvis är det en del skillnad att spela i NHL jämfört med AHL menar förre Leksandsspelaren.

– I NHL ligger alla rätt hela tiden och det är inte lika mycket ”tokköra”. Att det inte kommer fyra spelare på samma gång som försöker köra ihjäl dig.

– Alla är väldigt smarta i NHL så då blir det lite mer styrspel. Sedan är det stor skillnad att möta stjärnorna som är extremt skickliga, så det gäller att vara redo hela tiden. Då gäller det att själv ligga rätt och sådana grejer.

“Får släppa på handbromsen ännu lite mer i nästa match”

I debuten spelade Rosén runt 13 minuter och i andra matchen, mot New York Rangers, blev det drygt sex minuters speltid.

– Första matchen var svår och, som man sa, en av Buffalos sämsta matcher den här säsongen (förlust mot New Jersey 2-7). Jag tror att vi totalt hade elva skott på mål. Det var ingen lätt match, men det var mycket roligare i andra matchen (vinst mot New York Rangers 5-1).

– Då spelade jag inte lika mycket, men vi spelade väldigt bra som lag. Det var fortfarande lite nerver och jag kanske inte släppte löst helt. Jag försökte göra det enkla bara så jag kunde få ett nytt byte hela tiden.

– Jag kände ändå att det släppte lite under matchens gång och jag får släppa på handbromsen ännu lite mer i nästa match om det blir mer här.

Har du spelat i någon fast kedja eller har du fått gå runt bland femmorna?

– Jag har spelat i en fast kedja med Victor Olofsson och Tyson Jost. Mot Rangers spelade vi bara med elva forwards och då blev det mest spel i första och andra perioden. Sedan gick vi på tre kedjor i tredje perioden.

Du är hemma och hämtar kläder i Rochester nu, men vad är det sagt framåt för dig?

– Det är inte så mycket sagt utan jag tar allt som det kommer. Jag får njuta och göra det bästa av varje dag. Sedan får vi se vad som kommer. Jag ska åka tillbaka till Buffalo ikväll (läs: igår). Imorgon har vi träning. Efter det åker vi till St. Louis och jag tror att det blir att åka med dit för mig, avslutar Isak Rosén.

