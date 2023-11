Det blev tre matcher upp med Pittsburgh Penguins för Alexander Nylander.

Nu skickas 25-åringen tillbaka ner till farmarlaget.

Förra veckan kallades Alexander Nylander upp till Pittsburgh Penguins och fick säsongsdebutera i NHL.

Det blev tre matcher i världens bästa hockeyliga för “Mini-Nyllet” där han sköt sex skott på mål samt var +-0 för Pittsburgh – men det blir inte fler matcher för den här gången.

Penguins meddelar nämligen att Nylander skickas tillbaka ner till farmarlaget.

The Penguins have re-assigned forward Alex Nylander to the @WBSPenguins. pic.twitter.com/gPq9u5ZY5a