Steget från norska ligan till SHL är stort. Thomas Berg-Paulsen har klarat det galant – och bevisat att han har en framtid i Sverige och Malmö.

– Det är fantastiskt här, säger norrmannen till hockeysverige.se.

MALMÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

En av överraskningsnamnen i Malmö den här säsongen har varit en 24-åring från Norge. Under inledande 20 matcherna har Thomas Berg-Paulsen svarat för fem mål, men har också bidragit med ett mycket gediget och fint spel.

Inför den här säsongen hade han aldrig spelat för något annat klubblag än Stavanger Oilers.

– Hockeyn är inte lika stor i Norge och Stavanger som den är i Sverige. Senaste åren och då jag växte upp har hockeyn blivit väldigt stor i Stavanger, säger Thomas Berg-Paulsen när hockeysverige.se träffar honom för en intervju i Malmö Arena.

– Succén som Stavanger haft senaste säsongerna har också gjort hockeyn till en attraktiv idrott att gå och se på. Hockeyn växer också stadigt i Norge. Jag vet inte om man ska tro och hoppas att det kommer upp på en svensk nivå, men vi vill att hockeyn ska bli större. Speciellt i Stavanger när vi ser hur många juniorer och små barn som spelar där hockey jämfört med då jag växte upp.

Thomas Berg-Paulsen. Foto: Ronnie Rönnkvist

Pappa spelade OS för Norge

Att det blev hockey för Malmö-forwarden var naturligt.

– Det var på grund av min pappa (Erik Paulsen). Han spelade hockey och sedan var vi ett kompisgäng på skolan som spelade tillsammans.

Det står att din moderklubb är Siddis Hockey…

– Det var två lag när jag växte upp, Siddis och Viking. Det var oftast vi som spelade mot varandra. Sedan slog man ihop klubbarna till det som idag är Stavanger Oilers.

Vilka förebilder hade du under uppväxten?

– Jag har sett upp till några NHL-spelare och som följt lite extra. Min förebild har nog alltid annars varit min pappa. Han spelade på högsta nivån i Norge, men även OS i Albertville (1992) och ett VM (1995 i Stockholm). Då blev det naturligt att han blev en slags förebild för mig.

Valde Malmö: “Ett ganska enkelt val”

Thomas Berg-Paulsen var med om att vinna guld i Norge med Stavanger 2022 och 2023. Tränare för laget var amerikanen Todd Bjorkstrand som dessförinnan vunnit danska ligan som coach sex gånger och som spelare sju gånger. Dessutom gjorde han sig ett namn inom dansk hockey genom att under flera säsonger fullkomligt ösa in poäng. Nio gånger vann han danska poängligan och tre gånger utsågs han till ligans MVP.

– Todd har pushat, utvecklat och varit lite extra på mig. Han är en väldigt hård tränare som kräver mycket av sina spelare och fått mig att göra det här extra jobbet.

– Hans sätt att se på hockey, hur vi har spelat utan puck och det defensiva arbetet har bidragit till att jag kan kommit in på SHL-nivå ganska snabbt. Klart att det finns saker jag kan bli bättre på, men övergången har blivit lättare tack vare hur jag spelat under Todd.

Går det att säga vilket av gulden du värdesätter mest?

– Första guldet är alltid speciell eftersom man aldrig varit med om det tidigare. Jag tror aldrig att jag kommer bli trött på att vinna guld och jag var lika fokuserad på att vinna det andra guldet som det första.

Thomas Berg-Paulsen i Stavanger Oilers-tröjan. Foto: Bildbyrån

Hur hamnade du här i Malmö?

– Ja, hur hamnade jag här (skratt). Jag tror att Malmö följde mig lite under förra säsongen. Min agent hade lite kontakt med Malmö. Jag visste inte så mycket om det i början utan jag fick veta om det efter säsongen i Stavanger.

– Det var ett ganska enkelt val för mig att få komma hit till Malmö och det är ingenting jag ångrat. Det är fantastiskt här.

Stortrivs i staden: “Fantastiskt”

Vad har du utvecklat mest sedan du kom till Malmö?

– Det är nog utifrån hur fort det går alltid veta vad man ska göra innan man fått pucken. Allt går snabbare, folk åker skridskor lite snabbare…

– Sedan är det också spelet utan pucken, hur viktigt det är att göra det jobbet bra för att lyckas eftersom det är en så pass tajt liga. Du får ingen bra offensiv om du inte gör det defensiva bra. Det är också något jag lärt mig, att man kan ha ett bra defensivt byte och vara nöjd med det.

– Man måste lägga ner ett hårt arbete i alla zonerna man spelar i, både offensivt och defensivt.

Är det en stor skillnad mot hur det är i norska ligan?

– Ja, det är en ganska stor skillnad mot att spela i Sverige. Här är det mycket tajtare, större rink… Det är två lag i norska ligan som har stor rink. I Stavanger har vi en mindre rink så det blir ett lite annorlunda spel.

– Folk är starka på puck här så det handlar mycket om att hålla pucken inom laget.

Thomas Berg-Paulsen stortrivs i Malmö. Foto: Bildbyrån

Passar ditt spel bättre i stora rinkar?

– Nu tycker jag kanske att större rinkarna passar mig bättre, men det är inget jag tänkt på. Jag tror att jag hantera att spela både på stor och liten rink, men jag gillar att spela på stor is.

Har du haft nytta av det här med att komma in i faret i spelet genom att du spelat internationell hockey och VM?

– Ja, det vill jag tro. Man får en inblick under ett VM hur snabb hockeyn är där. Sedan är det ett lite annat spel i ett VM jämfört med SHL.

– Jag tycker att man får lite fler öppna chanser i VM och folk spelar med lite mindre marginaler. Att få känna på tempot och spela mot bästa spelarna i världen har varit bra för mig eftersom jag fått förstå vad jag har att förvänta mig.

Hur trivs du med att bo i Malmö?

– Det är fantastiskt. Oftast får man höra om sakerna man inte vill höra om då man ska flytta till Malmö. Staden är jättefin och lagom stor. Folket i Malmö är jättetrevliga så jag har ingenting att klaga på.

– Jag trivs väldigt bra och jag är glad att jag ska vara här två säsonger till, avslutar Thomas Berg- Paulsen.

