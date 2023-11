ANNONS

Efter en svag start var Linköping på väg att vända 0–3 återigen.

Istället blev det en strafförlust och en lite irriterad huvudtränare efter 3–4-matchen.

– Jag är lite småirriterad. Det var många jag tänkte på att byta ut, men det får man ju inte, säger Klas Östman i TV4 efter mötet med Rögle.

Under de tio tidigare matcherna innan kvällen var Linköping poängbäst i SHL på 21, men när man man åkte till Ängelholm var det Rögle som klev ut starkast.

Marcus Högberg tvingades storspela tidigt och stod bland annat för en dubbelräddning vid 0–0 som imponerade stort på experten Almen Bibic.

– Ligans bästa målvakt. Han tar den en gång, han tar den två gånger. Wow. Oj, oj vilken målvakt. Han ger Linköping chansen att vinna varje kväll, sa Almen Bibic i TV4 tidigt i mötet.

Men Rögle tryckte på ordentligt.

Simon Ryfors satte 1–0 efter 3.35 och därefter jobbade man vidare. 1–0 blev både 2–0 och 3–0 innan perioden var slut. Daniel Zaar gjorde comeback efter en tid med skadeproblem och noterades för en assist till det tredje målet.

I den andra kom sedan lyftet. Linköping hämtade upp mötet till 2–3 efter dryga åtta minuter genom Taylor Leier och Fabian Wagner och Rögle bytte målvakt.

– Det var mycket snack om försvarszon från första perioden där vi är för svaga framför eget mål och ligger lite för långt ifrån dem så att de får för mycket tid med pucken i vår zon. Det rättade vi till i den här perioden och gjorde även två, så vi är med i matchen, säger Markus Ljungh i TV4 efter perioden.

Vänt 0–3 till seger två gånger tidigare: "Vet vad som krävs"

Linköping har tidigare under säsongen vänt 0–3-underläge vid två tillfällen och tog med sig den vetskapen in i sista 20.

– Såklart. Vi har varit i den här situationen förut och vunnit matcher. Vi vet vad som krävs. Fast vi ligger under med 0–3 så vet vi att vi kan vända och vinna. Det är en styrka, men det är synd att vi ska behöva hamna där, säger Markus Ljungh.

Linköping tryckte på under tredje perioden, men kunde inte kvittera. Med dryga minuten kvar tog man sedan ut Högberg och fick utdelning.

Med 17 sekunder kvar var det just Ljungh som fick in pucken bakom Rifalk, via en Röglespelares skridsko.

– Oj, oj, oj. De spelar väldigt stort. Rögle jagar och jagar till en början, men sen är man så trötta och stumma. Till slut sitter den, säger Bibic i TV4.

Direkt vid tekningen i förlängningen drog sedan Simon Ryfors på sig en utvisning för att ha passat pucken bakåt med handen. Linköping kunde dock inte utnyttja läget.

Föll på straffar: "Jag är lite småirriterad"

Matchen gick till straffar och väl där föll LHC. Riley Sheen blev den stora hjälten för Rögle som enda målskytt i straffläggningen.

– Jag är lite småirriterad. Jag är glad och stolt över sättet vi vänder tillbaka, men det blir jobbigt om vi ska hålla på så här över 52 omgångar, att vara så här blöta i starten och tveksamma. Det är tudelat naturligtvis, säger Klas Östman i TV4 och fortsätter:

– Jag antar att det beror på att vi är ett bra hockeylag. Att vi ska skapa chanser är jag inte orolig över. Däremot behöver vi bli bättre på att försvara och spela lika framåtlutat när matchen startar som vi gör när vi hamnar i underläge.

Att han funderade på att byta ut Högberg i målet menar Östman att han inte var, men däremot skickar han en känga mot resten i laget.

– Det är inte han som är problemet. Det var många andra jag tänkte på att byta ut, men det får man ju inte.

