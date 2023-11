William Nylander hade stor show i Stockholm med fem poäng på de två matcherna i Avicii Arena.

Nu prisas svenske stjärnan av NHL som veckans näst bästa spelare.

För exakt en vecka sedan prisades William Nylander som veckans tredje bästa spelare i NHL. Nu prisas han återigen av NHL för andra veckan i rad – den här gången som den näst bästa spelaren.

Nylander hade stor show under NHL Global Series då han klev fram för Toronto Maple Leafs i båda matcherna i Stockholm. Först låg han bakom alla tre målen med 1+2 när Toronto vände 0-2-underläge till vinst 3-2 mot Detroit Red Wings. Sedan stod han för 1+1 och sköt det avgörande målet i förlängningen när Toronto vann med 4-3 mot Minnesota Wild under söndagen.

Fem poäng på två matcher i Avicii Arena och NHL prisar därför William Nylander som veckans näst bästa spelare i ligan. Totalt har “Lill-Nyllet” gjort tolv mål och 27 poäng på 17 matcher under hösten vilket gör att han ligger delad sexa i NHL:s skytteliga och på delad fjärdeplats i poängligan.

Cale Makar (@Avalanche), William Nylander (@MapleLeafs) and Sidney Crosby (@penguins) have been named the NHL’s “Three Stars” for the week ending Nov. 19.



