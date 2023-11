ANNONS

Andre Lee har missat hela säsongsinledningen på grund av en skada. Nu har svensken återhämtat sig från skadan – och skickas till farmarligan av Los Angeles Kings.

Andre Lee ådrog sig en skada under höstens träningsläger och har sedan dess befunnit sig på Los Angeles Kings skadelista. Under skadeperioden har Kings, enligt NHL:s kollektivavtal, inte kunnat skicka ned svensken till AHL – men under natten till torsdag, svensk tid, rapporterade CapFriendly att den svenske doldisforwarden skickats till AHL.

Vad som varit anledningen till forwardens frånvaro är inte känd.

23-åringen spelade sin första, hela, proffssäsong i Nordamerika den gångna säsongen. Då spelade han 58 matcher med Ontario Reign i AHL och noterades för nio poäg.

Andre Lee draftades av Los Angeles Kings i sjunderundan 2019 och skrev våren 2022 på ett NHL-kontrakt med Kings som sträcker sig över den här säsongen. I AHL tjänar 23-åringen 70 000 dollar per säsong, medan hans lön är 832 500 dollar i NHL.

