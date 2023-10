ANNONS

Imorgon, måndag, presenterar Ulf lundberg Damkronornas trupp till trematch-mötet med Schweiz 9-11 november. Hockeysverige.se Ronnie Rönnkvist har plockat ut en så kallad ”skuggtrupp” och har där med ett par debutanter.

Här är hockeysverige.se:s skuggtrupp:

Målvakter:

Emma Söderberg, University of Minnesota-Duluth

Sara Grahn, Luleå

Foto: Ronnie Rönnkvist. Emma Söderberg och Sara Grahn.

Kommentar:

Emma Söderberg och Sara Grahn utgör tillsammans ett av världens bästa målvaktspar så varför skulle inte de båda inte åka med till Schweiz. Alternativet skulle vara om Grahn tackar nej. Då är Tindra Holm ett bra alternativ.

Backar:

Maja Nylén Persson, Brynäs

Anna Kjellbin, Luleå

Linnéa Andersson, MoDo

Ebba Berglund, MoDo

Paula Bergström, University of Minnesota Duluth

Mira Jungåker, HV71

Astrid Lindeberg, Luleå

Foto: Ronnie Rönnkvist. Mira Jungåker och Astrid Lindberg.

Kommentar:

Jag följde Astrid Lindeberg på nära håll under U18-VM. I mina ögon var hon en av turneringens bästa backar. Håller ett högt internationellt snitt och borde få chansen att visa upp sig i Damkronorna. Ebba Berglunds återkomst till SDHL har visat sig vara lyckat. Tillsammans med backkollegan Linnéa Andersson är hon idag en av ligans absolut bästa backar. Övriga känns som så kallade ”säkra kort”.

Forwards

Josefin Bouveng., University of Minnesota

Sofie Lundin, Ohio State University

Elin Svensson, HV71

Hilda Svensson, HV71

Michelle Löwenhielm, SDE

Nicole Hall, Djurgården

Ebba Hedqvist, MoDo

Hanna Thuvik, Brynäs

Sara Hjalmarsson, Linköping

Thea Johansson, Mercyhurst University

Lina Ljungblom, MoDo

Lova Blom, Linköping

Fanny Rask, Ambri-Piotta

Foto: Ronnie Rönnkvist. Nicole Hall och Hilda Svensson.

Kommentar:

Kul att se hur Fanny Rask ”bombar” in poäng i Schweiz. Snittar över två poäng per match. Givetvis borde hon nu få chansen på ”hemmaplan”. Av de tre ”amerikanskorna” är Thea Johansson den som ska bli extra kul att följa den här säsongen. En pålitlig målskytt i NCAA. HV71-duon Elin och Hilda Svensson kan bli två nyckelspelare i det här laget. Nicole Halls inledning av SDHL har varit imponerande där hon som 19-åring är loket i Djurgården. Michelle Löwenhielm och Sara Hjalmarsson måste ses som mammorna i det här laget tillsammans med Anna Kjellbin och Fanny Rask. Har en ovärderlig rutin, men är givetvis med i vårt lag eftersom deras kompetens är mycket hög. Om Emma Nordin mot förmodan skulle bli uttagen och tacka ja är hon såklart given i det här laget.

