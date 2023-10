ANNONS

Pittsburgh förlorade med 3–6 mot Detroit i natt. En ljusglimt i förlustmörkret var Erik Karlsson, som sköt sitt första mål i Penguins-tröjan och stod för ytterligare två assist.

– Han lyfte sitt spel, säger tränaren Mike Sullivan till The Athletic.

Pittsburgh Penguins gjorde ingen vidare match mot Detroit Red Wings i natt. Bortalaget fick förvisso en drömstart, då Jevgenij Malkin öppnade matchens målkonto efter endast 53 sekunder, men därefter var det Detroit för hela slanten.

Efter att Alex DeBrincat kvitterat matchen till 1–1 i den första perioden kunde Red Wings därefter gå ifrån till en 4–1-ledning i mittperioden. I den tredje perioden klev emellertid Erik Karlsson fram för Penguins och gjorde match av det hela.

– Han lyfte sitt spel. Det är precis vad han är kapabel till att göra, säger tränaren Mike Sullivan till The Athletic.

Erik Karlsson sköt sitt första mål i Penguins-tröjan

Karlsson, som noterades för en assist på Malkins ledningsmål, stod för sitt första mål i Penguins-tröjan drygt fyra minuter in i den tredje perioden efter att han prickskjutit in 2–4-reduceringen från den vänstra tekningscirkeln. Bryan Rust styrde därefter in 3–4-pucken på ett skott från Karlsson, vilket var Karlssons tredje poäng i matchen.

– Jag tror att det där var hans bästa period under sina fyra första matcher här. Han hade känslan. Han rörde fötterna. Han är Erik Karlsson, säger Jevgenij Malkin.

Närmare än så kom emellertid inte Penguins. Red Wings vann med 6–3 i en match där Karlsson loggade strax under 28 minuters istid (27:56).

– Vi låg under och han fick lite mer spelrum än vanligt. Han är så talangfull, säger Sidney Crosby till The Athletic.

Erik Karlsson har nu noterats för fyra poäng (1+3) på de fyra inledande matcherna med Penguins.

Detroit Red Wings – Pittsburgh Penguins 3–6 (1–1, 3–0, 2–2)

Detroit: Alex DeBrincat 2 (5), Andrew Copp 2 (3), Ben Chiarot (1), David Perron (1).

Pittsburgh: Jevgenij Malkin (3), Erik Karlsson (1), Bryan Rust (4).

