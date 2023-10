ANNONS

Nu är det slutligen bekräftat av HV71.

Nick Shore återvänder till klubben.

– Det ska bli fantastiskt kul att komma tillbaka till Jönköping igen, säger amerikanen till klubbens hemsida.

Förra veckan kom uppgifterna om att Nick Shore var på väg tillbaka till HV71 igen – något som bekräftades av sportchefen Kent “Nubben” Norberg.

Nu är övergången också klar. HV71 meddelar nämligen att amerikanen är överens om en återkomst för resten av årets säsong.

– Det ska bli fantastiskt kul att komma tillbaka till Jönköping igen. Jag trivdes bra både i staden och klubben under förra året och ser fram emot att spela inför alla härliga supportrar igen, säger Shore till klubbens hemsida.

Nick Shore kom in till HV71 under fjolårssäsongen och gjorde då 18 poäng på 25 matcher där han bildade ett radarpar med storstjärnan André Petersson. Efter det fick Shore lämna HV71 och därefter försökte han slå sig in i Carolina Hurricanes utan att lyckas.

Nu är toppcentern alltså tillbaka i HV-tröjan.

– Vi behöver spetsa till centersidan ytterligare och Nick var en injektion när han kom förra säsongen och visade på kvalitet och spelskicklighet. Nick kommer till Sverige på måndag och kan förhoppningsvis vara tillgänglig för spel i slutet av veckan, säger “Nubben”.

HV:s förhoppning är att Nick Shore ska kunna göra sin comeback i någon av bortamatcherna mot Timrå eller Oskarshamn nästa vecka.

