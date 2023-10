ANNONS

Jacob Trouba kan ha stått för årets räddning redan fem dagar in på NHL-säsongen. Backen undvek ett mål – efter att ha kastat sig och slagit undan den på mållinjen.

New York Rangers förlorade mot Columbus, men det kunde ha blivit än värre. Blue Jackets hade bud på flera mål. Inte minst i den första perioden vid ställningen 1-1.

Patrik Laine vänder sig om i slottet och skjuter via Igor Sjestjorkin. Pucken fortsätter sedan mot målet – och in i detsamma, trodde alla. Men där bakom slänger sig Jacob Trouba och lyckas, med millimeter på sin sida, få bort pucken. Domaren dömde initialt mål men efter att ha kollat på situationen stod det klart att backen osannolikt hann dit innan pucken gick in i målet.

Se situationen här!

En tidig “Årets räddning”-kandidat av New York Rangers-kaptenen.

Matchen slutade 5-3 till Columbus efter bland annat ett mål av stortalangen David Jiricek, det första NHL-målet i hans karriär. Boone Jenner hade också ett hattrick för Blue Jackets.

Erik Gustafsson stod för 1+1 i matchen

Se matchens höjdpunkter i spelaren ovan.