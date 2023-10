ANNONS

För drygt en vecka sedan sattes Lassi Thomson upp på waivers av Ottawa Senators och plockades upp av Anaheim Ducks.

I går placerades Thomson på waivers av Anaheim – och nu plockas han upp igen av Ottawa.

Det har varit snabba kast för Lassi Thomson.

30 september sattes han upp på waivers av Ottawa Senators i syfte att omplaceras till klubbens farmarlag. Men då klev Anaheim Ducks in och snappade upp finländaren dagen efter.

Thomson flög då ner till Anaheim för att försöka ta en plats i NHL men det gjorde han inte.

Bara efter en drygt vecka i Kalifornien placerades Thomson på waivers – igen – under söndagen. Men inte heller den här gången går han orörd genom waivers. Under måndagskvällen står det nämligen klart att just Ottawa Senators plockar tillbaka Thomson efter att ha själva ha satt upp honom på waivers för bara nio dagar sedan.

Var lagkapten för Finland på JVM

Eftersom backen nu återvänder till Ottawa så behöver klubben inte sätta upp honom på waivers igen utan de kan flytta ner honom till farmarlaget obehindrat.

Lassi Thomson valdes som 19:e spelare i NHL-draften 2019 och var lagkapten för det finska JVM-landslaget vintern 2020. Han NHL-debuterade i Senators säsongen 2021/22 men har sedan dess haft svårt att få fotfäste som en ordinarie back i NHL. Förra säsongen noterades han bara för två matcher i Ottawa Senators, medan han gjorde 56 matcher i AHL med Belleville Senators.

23-åringen är inne på sitt sista år på det entry level-kontrakt som han skrev på med klubben sommaren 2019.

