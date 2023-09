ANNONS

Under gårdagskvällen stod det klart att Mikael Backlund blir Calgary Flames trogen. Nu står det även klart att han blir klubbens nya lagkapten.

– Han har varit vår lagkapten länge, säger general managern Craig Conroy.

Under onsdagskvällen, svensk tid, började uppgifter göra gällande att Mikael Backlund och Calgary Flames var överens om ett nytt kontrakt. Sent under kvällen bekräftades uppgifterna, där Flames via sin hemsida meddelade att Backlund tecknat ett nytt tvåårsavtal som enligt CapFriendly har en lönetaksträff på 4,5 miljoner dollar.

Utöver kontraktsförlängningen står det även klart att Backlund blir klubbens nya lagkapten.

– Mikael Backlund är vår lagkapten. Han har varit vår lagkapten länge. I dag är vi glada över att förlänga hans kontrakt med ytterligare två säsonger och officiellt utse honom till kapten. Vi ser framemot hans ledarskap på isen, i omklädningsrummet och i vårt samhälle, säger general managern Craig Conroy.

Första svenske kaptenen i klubbens historia

Mikael Backlund ersätter därmed Mark Giordano som klubbens lagkapten, efter att Flames valt att inte utse någon ny kapten efter att Giordano plockades upp i expansionsdraften 2021 av Seattle Kraken.

34-åringen, som spenderat hela sin NHL-karriär i Calgary Flames, blir därmed den förste svenske lagkaptenen i klubbens historia. Backlund har fram till gårdagens utnämning varit assisterande lagkapten i klubben sedan säsongen 2018/19.

