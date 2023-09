ANNONS

Leo Komarov lämnade Luleå för spel i HIFK tidigare i somras. Efter en skada under försäsongen blir nu den finske veteranen borta i fyra månader.

Efter en säsong i Luleå lämnade Leo Komarov den norrbottniska klubben för en flytt hem till Finland. Veteranen skrev på för Helsingforsklubben HIFK, men tävlingsdebuten i den nya klubben kommer att dröja länge.

Under en träningsmatch mot HPK för drygt tre veckor sedan ådrog sig Komarov en skada som nu kräver operation. Via sin hemsida meddelar HIFK att Komarov kommer att opereras under måndagen och att han förväntas bli borta i cirka fyra månader, vilket innebär att han blir borta året ut.

– En väldigt tråkig situation för Leo. Detta är den mörka sidan av sporten och skador är alltid resultatet av slumpen. Han kommer definitivt tillbaka starkare och full av energi nästa år, säger sportchefen Tobias Salmelainen.

Den kommande säsongen blir Leo Komarovs första säsong i Finland sedan 2008/09, då han spelade i Pelicans. Sedan dess har han hunnit med tre svängar till KHL och två svängar till NHL, där han representerat Toronto Maple Leafs och New York Islanders.

Förra säsongen producerade Komarov 18 poäng (9+9) på 49 grundseriematcher samt en passningspoäng på fem slutspelsmatcher.

