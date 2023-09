ANNONS

Thomas Steen satt i sitt hem i Kalifornien när telefonen ringde. På andra änden av samtalet var sonen Alexander, som ville locka hem sin pappa till Sverige för att hjälpa till med att bygga upp Sundsvall Hockey.

I dag jobbar NHL-ikonen med att lyfta Hockeyettan-klubben.

– Det har gått fort framåt och vi har hela tiden sagt att det vore kul om det blev Hockeyallsvenskan, säger Steen till Hockeysverige.se.

SUNDSVALL (HOCKEYSVERIGE.SE)

Thomas Steen är en av våra mesta spelare vi haft i NHL. Under sina 14 säsonger och 950 NHL-matcher svarade Steen för 264 mål och totalt 817 poäng. Imponerande. Efter karriären bodde värmlänningen kvar i Kanada och senare USA, men numera hittar vi honom i Sundsvall där han jobbar inom hårt satsande Sundsvall Hockey tillsammans med sin son, Stanley Cup-vinnaren, Alexander Steen.

– För två år sedan, under pandemin, var det anställningsstopp i NHL. Samtidigt slutade min son spela i St. Louis och flyttade till Sundsvall som han haft som sommarhem under tio år. Han ringde mig i Kalifornien, där jag bodde då, och berättade att han skulle börja engagera sig i Sundsvall Hockey, berättar Thomas Steen för hockeysverige.se och fortsätter:

– Han frågade om jag ville vara med i juniorverksamheten och på hockeygymnasiet. Jag hade gjort liknande jobb i Frölunda 1999 till 2005, vilket jag tyckte var jätteroligt. Eftersom jag inte visste hur det skulle bli med anställning som scout under hösten hoppade jag på det här.

Vad är din roll i Sundsvall?

– Juniorverksamheten och hockeygymnasiet. Jag sköter om killarna och kör ispass ibland. I år har vi en heltidsanställd ytterligare. Det innebär såklart att när vi är två kan vi göra mycket mer.

Hur har det fungerat att jobba med din son, Alexander Steen?

– Jättebra. Det har inte varit några problem. Alexander är sportchef och har mest hand om A-laget, men hjälper till överallt. Han är verkligen engagerad.

– Dessutom har han uppdrag med juniorlandslaget och är involverad med ”player development” för St. Louis Europa-spelare, så det är inga lugna dagar för honom, säger Thomas Steen med ett leende och på sin trygga värmländska.

– Jag känner igen det själv från att jag slutade spela, att jag provade på många saker samtidigt fram till det att jag hittade vad jag skulle specialisera mig på.

Tror du att han landat rätt?

– Inte ännu. Jag tror att han fortfarande söker vad det exakt han vill göra inom hockeyn. Han är duktig på allt så det kan bli vad som helst.

Alexander och Thomas Steen. Foto: Bildbyrån

“I Sverige är det fortfarande föreningsidrott”

Thomas Steen har spelat och jobbat inom Winnipeg Jets under många år och ser att det är en stor skillnad organisatoriskt mellan klubbarna i Kanada och svenska klubbar.

– Jag är som en gammal möbel i Winnipeg (skratt). Hockeyn är nationalsport i Kanada och klubbarna där har verkligen stora resurser. I NHL är det bara det bästa som finns i allt som gäller. Så är det även till viss del i juniorhockeyn och AHL, att allt är väldigt bra och välskött.

– I Sverige är det fortfarande föreningsidrott. Inte i SHL, men under är det oftast föräldraföreningar. Många föräldrar som gör ett hästjobb för att det ska kunna bli pojk och juniorhockey.

Steen i Winnipeg-tröjan. Foto: Arkiv

Med tanke på det du säger med ”föräldraföreningar”. Vad är en realistisk målsättning för Sundsvall?

– Det har gått fort framåt och vi har hela tiden sagt att det vore kul om det blev Hockeyallsvenskan. Samtidigt är det inget mål vi har satt upp, att vi nästa säsong ska vara i Hockeyallsvenskan.

– Vi fortsätter jobba och blir det så är det jättekul, annars är det inte meningen att vi ska spela där.

Är grunden hos er att utveckla spelare?

– Ja, det är något vi försöker rakt igenom föreningen, att det ska vara bra organiserat för ungdoms och juniorlag. Idag har vi dessutom ett väldigt ungt A-lag med många 19-, 20- och 21-åringar. Det gör att juniorerna känner att dom är nästa där. Då blir det ännu mer fart på J20 och J18. Lagens ser jättebra ut och går snabbt framåt.

Inget samarbete med SHL-klubben: "Vi kör vår grej"

Däremot finns det inget större samarbete mellan Timrå och Sundsvall Hockey.

– Jag kan inte det där utan vi kör vår grej. Vi har inget direkt samarbete, men vi har fått någon J20-spelare från Timrå. Vi har fördel på vissa sätt och nackdelar på andra.

Har Sundsvall som stad resurser/spelare för att ha två topplag inom hockeyn?

– Jag vet inte. Sundsvall Hockey har varit i allsvenskan förut samtidigt som Timrå. Då var det en rivalitet. När man pratar om det, i alla fall här i Sundsvall, så var det en jättekul tid, skrattar Thomas Steen och fortsätter:

– Klart att det skulle trigga killarna, men tyvärr försvinner det lite ur sporten, rivaliteten, känslor… Sedan kan det gå över styr, men det är mycket just rivaliteten och känslorna som gör att det är kul att kolla på idrott. Till exempel som mellan Leksand och Mora.

Thomas Steen. Foto: Bildbyrån

Vad ser du som grundpelarna om man ska bygga en stark ungdomsverksamhet?

– Först och främst bör det vara spelare som är genuint intresserade av ishockey. Inte bara att det är balt att gå på hockeygymnasium. Är det intresserade killar och tjejer som vill lära sig blir det också roligt att jobba.

– Engagerade ledare är A och O. Det sa Conny Evensson till mig, att engagemang nästan är allt. Conny var en väldigt duktig istränare. Samtidigt var han väldigt duktig på att se vad han som coach behövde göra i matcherna. Han hade allt, men framför allt var han väldigt duktig på att ta upp unga killar i A-lag.

– Han har bland annat tagit in mig som ledare till Frölunda, till Alex lycka, men också tagit upp ”Foppa” (Peter Forsberg) och (Mats) Sundin till A-landslaget. Jag var även med och vann SM-guld 1981 med Färjestad då Conny var coach. Vi var många unga då. Jag, Thomas Rundqvist, Håkan Loob, Janne Ingman, Håkan Nordin… Det handlar om att våga satsa och ge unga spelare chansen.

“Det blir urvattnat här”

Finns resurserna här i stan för att bedriva en vettig verksamhet?

– Ja, det tror jag. Det är nog inget problem. I alla fall om det stämmer som jag läst. Nu vet man i och för sig inte längre om det man läser är sant, skrattar Thomas Steen och fortsätter:

– Det finns några företag här i stan som gör väldigt stora vinster. SCA är ett av Europas största företag och vi har också dom som sponsorer här i Sundsvall Hockey. Det är nog ändå mycket som går till Timrå, just nu i alla fall.

Steen i Leksandströjan. Foto: Arkiv

Du har varit i Grums, Leksand, Färjestad, MoDo och Frölunda, ställen med starka traditioner inom hockeyn. Finns det samma starka hockeykultur i Sundsvall Hockey?

– Kanske inte riktigt på samma sätt i klubben. Timrå-kulturen innefattar både Sundsvall och Timrå. Bästa Sundsvallsspelarna går till Timrå, vilket gör att det blir urvattnat här.

– Jag förstår att det blir svårt att jobba länge när man inte få ha kvar spelarna. Det blir till att börja om hela tiden, vilket tär på ledare, materialförvaltare och alla som gör ett jättejobb. Ingen här får betalt med några stora pengar.

Hur ska vi komma runt den här problematiken?

– Världen är inte som den var på 70-talet och inte i Sverige heller. Idag är det lite mer drivet av förtjänst och att se bra ut.

“När jag ser de här laget är det för mig ett allsvenskt lag”

Om du ser till den här säsongen och det lag ni ställer på benen i Hockeyettan, hur skulle du säga att det står sig jämfört med tidigare säsonger?

– Det här laget har riktig talang. Vi har många spelare från Leksand, Färjestad, Timrå… J20-spelare som är jättebra.

– När jag ser de här laget är det för mig ett allsvenskt lag, fast fortfarande väldigt unga. Killarna behöver lite tid så dom kan fortsätta sin utveckling. Det är en jätteglöd på träningarna så det ska bli kul att se hur det kommer se ut idag mot Timrå (SCA Cupen förra veckan). Det kommer bli nerver idag, men en jättekul match.

Vad krävs det om Sundsvall ska ta sig till Hockeyallsvenskan?

– Det är svårt att gå upp, men ett sådant här ungt lag kan växa jättemycket under hela säsongen. Förra säsongen var jättebra, men vi fick stryk av Kalmar mot slutet. Kalmar gick sedan upp på en gratisplats.

– Det var inte långt borta då, men nu har vi föryngrat igen så det kan bli ett mellanår. Men om tre, fyra år är det ett fullvuxet lag så. Sedan handlar det om att få behålla spelarna. Har killarna framgång i år kommer andra lag försöka plocka våra bästa. Då behövs resurser för att vi ska kunna behålla dom.

Är Sundsvall redo organisatoriskt för att spela i Hockeyallsvenskan?

– Det är gränsfall. Sporten har utvecklats fortare än organisationen så den måste i så fall förstärkas på flera håll och kanter. Det går såklart att göra, men då behövs det också pengar för löner.

– Allt beror på hur det ser ut efter säsongen. Vi ska göra det bästa vi kan den här säsongen så få vi sedan se vart vi befinner oss, avslutar Thomas Steen med ett leende.

Thomas Steen tror mycket på Sundsvall Hockey. Foto: Bildbyrån

TV: Ur arkivet: Thomas Steens glädje efter sonens historiska titel