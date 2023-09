ANNONS

En trött träningsmatch blev till en ordentlig fest med stående ovationer...och visst framstår Max Friberg mer och mer som Skövdes svar på Marcus Paulsson.



Det var ganska fascinerande att se scenerna från Billingehov igår efter att Frölunda spelat träningsmatch mot Rögle på Hockeyettan-isen.



Max Friberg var tillbaka och spelade match i ”hemmahallen” igen för första gången sedan han som väldigt ung kom upp i a-laget och spelade för Skövde i det som då hette division 1 och det var ganska uppenbart att publiken inte glömt honom.



2147 personer bänkade sig för att se SHL-gängens träningsmatch och efter sin succéartade match med dubbla målskott fick den nyblivne Frölunda-kaptenen stående ovationer och fick åka ärevarv runt isen. Det säger en hel del om populariteten.





Ibland kan du bli profet på hemmarinken. Eller hur, @Friberg12? pic.twitter.com/cCUqcS9bSp — Johan Rylander 🇸🇪 (@rylanderjohan) September 7, 2023





Något som naturligtvis eldas på av forwardens kommentarer om att det är något av en dröm att en gång återvända till moderklubben. Vilket han återigen upprepade efter tillställningen.



På något sätt framstår Friberg mer och mer som en Skövdes svar på Marcus Paulsson. En spelare som egentligen är överkvalificerad uppgiften men som brinner så pass mycket för moderklubben att spel även på en lägre nivå är givet på karriärens höst.



Paulsson (som hunnit fylla 39) går snart in på sin femte säsong i Mörrum sedan återkomsten. Så mycket ska förstås inte förväntas av Friberg, men ingen blir förmodligen förvånad om han gör i alla fall någon säsong i Billingehov om fem, sex år. Innan karriären ska läggas på hyllan.



Så lär det nog inte bli för en annan gammal Skövde-profil, Anton Strålman, som också varit förbi den före detta hemmahallen den här försäsongen då HV71 träningsspelade i Billingehov för en kort tid sedan. Steget NHL till Hockeyettan är förstås lite väl långt och åldern börjar ta ut sin rätt för den ärrade backveteranen som hunnit fylla 37 och gnuggar SHL i vinter.



Överlag kan jag annars känna att det blir väldigt lyckat när SHL-klubbarna lägger ut sina träningsmatcher på småorter där Hockeyettan-klubbar får möjligheten att testa sina arrangemang. Baktanken är förstås att vinna nya fans och ragga nya generationer för framtiden, men det skapar också en härlig nerv.



De imponerande Friberg-hyllningarna i Billingehov igår ger ju så väldigt mycket mer för alla en vad en trött träningsmatch mellan Frölunda och Rögle i Frölundaborg hade gjort.



