ANNONS

Elias Pettersson ser fram emot att rycka upp Vancouver Canucks ur ingemansland. Men det blir utan landsmannen Oliver Ekman Larsson i laget. Under sommaren blev landsmannen utköpt från sitt monsterkontrakt med klubben. Till Petterssons stora förvåning.

– Det såg jag inte komma, säger Pettersson i en stor intervju med hockeysverige.se.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Elias Pettersson utstrålar självsäkerhet och missnöje på samma gång.

Med 102 poäng på 80 matcher och NHL-karriärens i särklass bästa säsong i ryggen hade han kunnat unna sig en skön sommar. Men efter ännu en missad slutspelsplats med sitt Vancouver Canucks har 24-åringen vigt de senaste månaderna till att träna hårt och äta rätt för att bidra till att få sin klubb på rätt köl. När han dyker upp på NHL Player Media Tour i Stockholm har han till och med egna matlådor med sig för att säkerställa att han får i sig rätt mängd näring vid rätt tidpunkt.

Bara genom att titta på honom kan man konstatera att det fungerat.

Centern, som av vissa beskrevs som för tunn för att kunna spela i NHL en gång i tiden, ser större och kraftigare ut än någonsin tidigare.

– Jag var en sväng i Dubai i början av sommaren, annars har jag bara fokuserat på träning och att äta rätt, säger Pettersson som tillbringat en hel del tid på gymmet hos sin PT Kalle Engström i Solna.



– Jag försöker hela tiden att bli starkare och snabbare och har gått upp lite kilon.

Elias Pettersson – en Selke Trophy-kandidat

Med tanke på att Elias Pettersson stundtals var dominant på isen förra säsongen är det en spännande tanke att få uppleva vad han kan uträtta om han blivit ännu starkare och ännu snabbare. För egen del pratar han om vikten av att vara en komplett spelare, alltså inte bara producera utan även kunna försvara och vara jobbig att möta.

– Jag vill vara en tvåvägsspelare och tycker jag tog steg i båda riktningarna förra säsongen, men förhoppningsvis kan jag spela ännu bättre i år, säger Pettersson som slutade sjua i omröstningen till Selke Trophy som NHL:s bästa defensiva forward.

– Jag har ju exempelvis inte spelat så mycket boxplay tidigare. Det blev lite när Bruce Boudreau kom in som coach för några år sedan men sedan har det blivit mer. Jag tycker att det är svinkul. Jag försöker alltid tänka vad jag som powerplay-spelare hade velat göra och läsa spelet på det sättet.

Efter den personliga succésäsongen var det många som hade hoppats att Elias Pettersson skulle representera Tre Kronor på VM i Tammerfors och därmed återförenas med förbundskapten Sam Hallam, som han vann SM-guld med i Växjö 2018. Men trots att Pettersson själv uttryckte en vilja att komma föll det i slutändan på försäkringsfrågan. Förbundet ska enligt SVT inte haft råd att försäkra stjärnan.

– Jag ville spela och det löste sig inte, säger han.

– Att spela för svenska folket och för Sverige har jag inte gjort sedan Finland 2020 eller när det var. Ibland händer saker man inte vill att de ska hända. Men jag kan inte spela utan en försäkring. Jag vet inte hur mycket folk förstår… Jag har ett stort kontrakt jag kommer att sajna och kommer att tjäna väldigt mycket pengar. Det kom fram till försäkringsfrågan helt enkelt.

Du bröt handen under VM 2018 i Köpenhamn, fanns det i bakhuvudet i allt det här?

– Jo, absolut. Man tänker att risken att man ska skada sig inte är stor för att det “bara” är tio matcher, men sedan tänker man tillbaka på att jag skadade mig på ett friläge 2018. Det fanns absolut i bakhuvudet.

Elias Pettersson skadade sig på det här friläget under VM i Danmark 2018. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Kontraktsförhandlingar på is

Det där med kontraktet… Det är ett ämne som är under het debatt i Vancouver. Sedan 1 juli har Vancouver Canucks och Elias Petterssons representanter haft möjlighet att förhandla om en förlängning. Och trots att han fortfarande har ett år kvar på det treårsavtal han sajnade 2021 finns det en stress bland fansen över att parterna inte kommit överens redan nu.

Stress kände Pettersson i samband med förra kontraktsförhandlingen, där han och klubben inte kom överens förrän alldeles innan säsongen skulle starta. Den här gången verkar hans puls bli allt annat än hög när ämnet kommer på tal.

– Jag har lagt det på is för att fokusera på träning och att komma förberedd till nästa säsong. Jag har ett år kvar på kontraktet så i min värld är det ingen stress, säger han med en axelryckning.

Handlar det lite om att betta på sig själv också, att “jag kan göra det här igen”?

– Jo, det är lite så. Jag gillar att ha en morot att jobba efter. Jag känner inte att det är bråttom, utan jag har velat fokusera på säsongen.

Det har funnits samtal mellan Petterssons agenter och svenske general managern Patrik Allvin, men själv är han fåordig kring hur det låtit.

– Det har varit lite snack och det kommer att vara det hela tiden, men i min värld är det ingen stress, upprepar han.

Ett stort kontrakt kommer det under alla omständigheter att bli. Mycket tyder på att han blir den bäst betalda NHL-svensken genom tiderna och kommer att tjäna mer än de 11,5 miljoner dollar per säsong som Erik Karlsson lyfter.

– Det är fortfarande overkligt. Att spela hockey som ett jobb och tjäna de pengarna man gör… Jag är tacksam för det varje dag. Det är sjukt! konstaterar han.

Oliver Ekman Larsson och Elias Pettersson hann spela ihop i två säsonger. Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård

Lider med Oliver Ekman Larsson

En annan spelare som tjänat mycket pengar på sin hockey är Oliver Ekman Larsson, de två senaste säsongerna lagkamrat med Elias Pettersson i Vancouver Canucks. De närmaste åtta åren kommer klubben dock att betala runt 200 miljoner kronor – för att inte spela för dem.

I mitten av juni kom beskedet att Canucks köper ut 32-åringen från kontraktet.

– Det såg jag inte komma, säger Elias Pettersson. Men det är saker utanför bådas kontroll. Tråkigt för Oliver som är en fantastisk människa i första hand. Man såg det inte hända, men det är business i slutet av dagen. Jag är bara glad att det löste sig med en annan klubb.

Ekman Larsson skrev snabbt på för Florida Panthers, ett ettårskontrakt värt 2,25 miljoner dollar. I Miamitrakten kan han i större utsträckning glida under radarn. I Vancouver fanns det en massmedial skepsis kring honom från dagen då dåvarande general managern Jim Benning värvade honom från Arizona Coyotes. Han blev också en av fansens och medias mest kritiserade spelare.

– Twitter-experterna är inte blyga. Har man en dålig match är det lätt att skriva skit om det, säger Elias Pettersson som tycker att lagkamraten fick oförtjänt mycket skit.

– Jag led med honom. Han kom in på ett större kontrakt och så tycker inte folk att han presterar enligt vad de hoppats på… Jag tycker att han har spelat bra, men det blir lätt så att folk bara vill se det negativa i det i stället för att se att det är en människa som försöker göra sitt bästa.

Trots förlusten av en nära och kär lagkamrat ser Elias Pettersson positivt på Vancouver Canucks lagbygge jämfört med i fjol.

– Det gör jag. Jag tycker att vi har en bra “core” och bra unga spelare. Vi fick in (Andrej) Kuzmenko och (Ilja) Michejev och har gjort bra sajningar i sommar av free agents. Lite bredare trupp tycker jag att vi har nu och (Thatcher) Demko vet vi är bra i målet.

Rick Tocchet tog över Vancouver Canucks den 22 januari i år. Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

Han tyckte sig kunna skönja en vändpunkt för laget när Rick Tocchet ersatte Bruce Boudreau i båset.

– Så som vi spelade i slutet av säsongen när coachbytet kom, då tycker jag att vi fick ihop spelet mer. Vårt försvarsspel blev bättre och vi behövde inte göra fem mål för att vinna utan kunde vinna med 2–1 ibland vilket vi inte gjorde innan. Vi behöver bli mer kompletta som lag och mer svårspelade, svårare att göra mål på.

– Jag såg några stats på det där att vi var topp tio i poäng, eller i alla fall på slutspelet, under slutet av säsongen. Det är surt att det kom för sent men det gör också att man blir hoppfull inför vad som komma skall.

Bor ihop med bästa kompisen

Innan avresan till Vancouver försöker Elias Pettersson insupa det sista av vad en rätt medioker svensk sommar haft att erbjuda. Men trots att vädret inte varit någon humörhöjare har han tagit till vara på den fritid han haft utanför gymmet.

– Jag köpte en båt i somras, en wakeboard/surf-båt. Så det blev mycket surf och åka ring. Sedan köpte jag hus (i Stockholm) förra sommaren där jag bor med min bästa kompis Tim så det är skönt att ha en bas där man trivs.

Tar han han om huset medan du är i Vancouver?

– Han har döpt sig själv till “vaktmästaren”, men nu blev det lite strul eftersom han flyttade till Japan för att studera. Så nu är min kusin inhyrd för att ta hand om huset.

Pettersson gjorde Stockholm till sin svenska hemvist för ett par somrar sedan efter att tidigare ha bott i Sundsvall.

– Jag gillar att bo i en storstad nu. Jag var hemma i Sundsvall nyligen och gick in på ett lunchställe, där folk kände igen mig. Det har jag inget emot, men det är skönt att smälta in också. Jag är en vanlig människa som är bra på hockey bara, säger han och konstaterar att han uppskattar anonymiteten som huvudstaden erbjuder.

– Det är lugnare och skönare här. Hockeyn är inte lika stor här som i Vancouver. Visst blir jag igenkänd då och då, men man är mer anonym och kan smälta in enklare här.

Om han fortsätter på inslaget spår i NHL är frågan hur länge den anonymiteten håller i sig.

TV: Ur arkivet – Elias Pettersson når 100 poäng