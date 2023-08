ANNONS

Igår blev Finland för svåra. Idag föll Damkronorna mot Tjeckien.

Damkronorna är i Finland för fyra landskamper, två mot just Finland och två mot Tjeckien. I gårdagens premiär föll Sverige med 2-0 mot Finland - och idag kom en ny förlust. Tjeckien vann med 4-3.

Sverige ledde med 2-1 efter den första perioden, men släppte in tre raka mål i den andra och släppte upp Tjeckien till en 4-2-ledning. Damkronorna fick in en reducering i slutminuten av den tredje perioden, men fick inte in någon kvittering.

Anna Kjellbin, Sara Hjalmarsson och Josefin Bouveng gjorde de svenska målen.