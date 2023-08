Förra sommaren avslutade Anaheim Ducks backLöfte Will Francis sin behandling mot leukemin. Nu meddelar 22-åringen att han återigen drabbats av cancer.

Rörande scener utspelade sig under Anaheims utvecklingsläger förra sommaren när det förkunnades att backlöftet William Francis precis avslutat sin kemoterapi mot leukemi efter två och ett halvt år.

Nu har Francis drabbats av cancer på nytt.

I ett inlägg på sociala medier meddelar Francis, via sitt collegelag University of Minnesota-Duluth, att cancern upptäcktes i samband med en rutinkontroll tidigare den här månaden.

“Jag blev besviken och chockad eftersom jag kände mig i mitt livs form. Jag har mått bra både på och utanför isen och inte haft några symptom alls”, skriver Francis i inlägget.

Francis kommer nu att missa höstsäsongen med University of Minnesota-Duluth på grund av sina behandlingar, men den 22-årige backen hoppas vara tillbaka både i skolbänken och på isen i januari.

Den storvuxne backen draftades av Anaheim Ducks i sjätterundan 2019 och har sedan 2021 spelat collegehockey med Minnesota-Duluth.

A statement from @UMDMensHockey junior defenseman Will Francis.



At this time, Will is not available for any further comment. pic.twitter.com/WAld9QyRxC