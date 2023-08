Hockeyvärlden har sorg. Under måndagen kom beskedet att Toronto Maple Lefas ryske talang Rodion Amirov avlidit, blott 21 år gammal.

Rodion Amirov draftades av Toronto Maple Leafs som 15:e spelare i första rundan 2020. I februari i fjol meddelade NHL-klubben att den ryske forwarden diagnostiserats med en hjärntumör.

Det var under säsongen 2021/22 som Amirov drabbades av en skada och begränsades till tio KHL-matcher. Under rehabiliteringen upptäckte läkarna i hans klubb, Salavat Julajev Ufa, symptom som inte kunde kopplas till skadan. Efter närmare undersökning gjorda läkarna den hemska upptäckten.

Rodion Amirov vårdades efter diagnosen i Tyskland. Förra hösten dök han i samband med säsongsstarten upp i Toronto, där han fick träffa spelarna i Maple Leafs och bekanta sig med klubben. Efter det har det inte kommit några uppdateringar kring hans hälsa.

Inte förrän i dag.

På Twitter meddelar spelaragenten Dan Milstein att hans klient avlidit, blott 21 år gammal.

I sin kommuniké skriver Milstein:

“Det är med stor sorg vi meddelar att Rodion Amirov har gått bort. För två år sedan diagnostiserades Rodion med en hjärntumör. Från den stunden han fick beskedet vägrade han att tala negativt, besluten att njuta av varje dag och möta den med samma positiva inställning som han visade under sin hockeykarriär. Vi kommer alltid att minnas hans mod, hans önskan, hans vilja, hans leende, allt det fina med honom. Vi vill tacka hans läkare som tog så väl hand om honom. Vi vill tacka Toronto Maple Leafs och hans KHL-lag Salavat Julajev Ufa. Båda gjorde allt möjligt för att hjälpa på alla sätt, gjorde vad som än krävdes för Rodion och Amirov-familjen. Och vi vill tacka hockeyfans över hela världen som skickade uppmuntrande meddelanden och bästa önskningar under de senaste två åren. De betydde så mycket för Amirov-familjen.”

