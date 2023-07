ANNONS

Senast Max Véronneau spelade i SHL blev han skyttekung vilket resulterade i ett NHL-kontrakt. Nu är målkungen tillbaka i Leksand – med höga målsättningar.

– Med det lag vi har den här säsongen, med många bra spelare, hoppas jag att vi kan få ut mer av laget, ta oss till topp sex och efter det vinna SM-guld, säger Véronneau till hockeysverige.se.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Säsongen 2021/22 vann Max Véronneau utmärkelsen Guldhjälmen som ett bevis på att han, enligt spelarna i SHL, var ligans mest värdefulla spelare. Säsongen efter ville San José att han skulle komma över till USA för att ta en plats i NHL, men det blev ingen alldeles lyckad säsong för 27-åringen från Sandy Hill i Ontario då skadeproblem gjorde att han endast spelade 31 matcher och då dessutom för farmarlaget i AHL, San José Barracuda.

– Jag såg fram mot att få spela en bra hockey, förhoppningsvis ta en plats i Sharks och göra det bra i NHL, berättar Max Véronneau för hockeysverige.se och fortsätter:

– Tråkigt nog skadade jag mig sex matcher in i säsongen och det blev mycket rehab för att komma tillbaka. Det var tuff säsong, men nu har jag lagt den bakom mig och kan förhoppningsvis komma tillbaka helt frisk och spela en lika bra hockey som jag gjorde senast i Leksand.

Max Véronneau. Foto: Ronnie Rönnkvist

Besvikelsen: “Hade hoppats att det gått bättre”

Max Véronneau känner också en viss besvikelse över att säsongen blev som den blev i San José.

– Ska jag vara ärlig så är jag lite besviken. Jag hade hoppats att det gått bättre, men jag kunde inte förutse eller göra något åt att jag blev skada. Samtidigt, hade jag gjort det bättre kanske jag inte hade varit tillbaka här i Leksand.

– Det var skuldran även den här gången och värre än då jag skadade mig här senast. Nu har läkarna fixat det och förhoppningsvis är den som ny, säger kanadensaren med ett leende samtidigt som folk på Siljans Konditori slår ett extra öga på killen som svarade för 60 poäng för två säsonger sedan i Leksand.

Hade du några kontraktsförslag från NHL-klubbar innan du bestämde dig för att återvända till Leksand?

– Nej, eftersom vad som hände förra säsongen då jag var skadad. Min agent pratade med någon klubb, men det var inget konkret. Samtidigt ville jag verkligen komma tillbaka Leksand eftersom jag hade så mycket roligt här för två år sedan.

– Det kommer såklart inte bara hända igen det som hände för två säsonger sedan, men det kommer bli en fenomenal säsong.

“Att spela här i Leksand var surrealistiskt”

Vad är det som gör Leksand så speciellt för dig?

– En del är gruppen vi hade. Speciellt då dom som kom från Nordamerika. Det är alltid svårt att komma in i ett lag där man pratar ett annat språk, men vi var fyra, fem ytterligare som gjorde det lätt för mig att komma in i allt, lära känna alla svenska killarna och så vidare.

– Alla unga killar som var där, Nils Åman, (Emil) Heineman och så vidare. Att lära känna dom killarna var såklart också väldigt kul. Jag hoppas att det kommer gå bra för dom nästa år, men just gruppen och samhället gör det så speciellt.

– Andra delen är fansen. Att spela här i Leksand var surrealistiskt och väldigt kul. Varje gång jag laddar för match tänker jag på att få vara ute där och möta alla fans. Jag kan knappt vänta på att få göra det igen.

Har ni motsvarande fans någonstans i Kanada?

– Inte på det sättet. Det är svårt att beskriva, men fansen är så passionerade för Leksand. Givetvis innebär det mer press på oss som spelar, men samtidigt vill du verkligen vinna för fansen. Dom ger så mycket för oss så det är väldigt kul att spela inför dom.

Max Véronneau. Foto: Bildbyrån

När den här intervjun gjordes hade det bara gått en dag sedan han landade på Arlanda för att sedan åka upp mot Leksand. Givetvis är han lite trött, men när hockeysverige.se ber honom minnas tillbaka på hur det är att bo i Leksand spricker han upp i ett stort leende.

– Jag älskar det. Det är en liten stad, men det passar mig bra. Jag vaknar, går och spelar hockey, hänger med killar här på Siljan…

– Förra säsongen gick vi ofta hit för att äta lunch och stannade ett tag för att bara snacka med varandra. Det är en avkopplad liten stad och jag trivs här.

Tar du ibland bilen ner till Stockholm?

– Ja, men jag gjorde det inte så ofta senast jag var här. Nu när min flickvän kommer hit kommer vi antagligen åka ner dit lite oftare.

– Vi träffades för över ett år sedan och hon var med i San José. Nu ska hon komma över hit. Hon har ett franskt pass och kan jobba i Europa och jag tror att hon ska försöka jobba här. Hon är född i Frankrike, men flyttade som väldigt ung till Kanada.

Genomgått två operationer

Att Max Véronneau trivs på caféet vi sitter på i Noret råder det inga tveksamheter om.

– Det här är min favoritplats i Leksand. Deras prinsesstårta är så god här. Jag kom tillbaka till Sverige för att prinsesstårtan är så god, skrattar Max Véronneau och fortsätter:

– Jag gillar dom flesta ställena här i Leksand och vara med alla killarna i laget så jag är glad att vara tillbaka här.

27-åringen har haft en del skadeproblem och genomgått två tuffa operationer, men känner sig idag mer eller mindre helt återställd.

– ”Its almost there”. Jag är inte redo att spela ännu, men hoppas vara det i slutet av nästa månad. Jag tror inte att jag kan tacklas ännu, men annars kan jag träna fullt ut. På måndag (läs: idag) kommer jag vara på is och göra tester

Hur följde du Leksand senaste säsongen?

– Jag följde hur det gick för laget under hela säsongen. (Matt) Caito och jag skickade SMS till varandra om hur det gick för laget och allt det där.

– Jag var lite besviken över hur det gick för laget eftersom dom har väldigt bra spelare. Jag hoppades att laget skulle hamna topp sex och vinna första rundan. Förhoppningsvis kan vi den här säsongen ta ett steg framåt.

– Med det lag vi har den här säsongen, med många bra spelare, hoppas jag att vi kan få ut mer av laget, ta oss till topp sex och efter det vinna SM-guld, vilket är målet.

Max Véronneau och Matt Caito. Foto: Bildbyrån

“Alla lagen har blivit bättre”

Är just SM-guld ditt mål eller har du även personliga målsättningar kommande säsong?

– Personligen vill jag ligga lite lågt, men spela en bra hockey och förhoppningsvis få in några puckar i nät. Får jag göra några mål och vi vinner några matcher i början av säsongen kan jag sätta upp högre förväntningar på mig själv.

– Jag föredrar att ligga lite lågt, men jag vill göra en lika bra säsong som senast.

Du kommer ha en del press på dig med tanke på att du gjorde 34 mål och totalt 60 poäng senaste säsongen i Leksand. Hur ska du hantera den biten?

– Det är en bra fråga som jag ska ta reda på (skratt). Uppriktigt sagt vill jag prestera som jag gjorde senaste säsongen. Förhoppningsvis ännu bättre, men vi får se.

– Det är samma liga, men alla lagen har blivit bättre och jag vet att även vi kan blir bättre, så vi får se hur säsongen blir.

Hur ska det bli att få åka in i Tegera Arena igen och möta fansen?

– Jag kan inte vänta. Vår första match är 14 september och den dagen kan inte komma tillräckligt fort. Att spela inför våra fans… Jag älskar att spela där. Så hög ljudnivå och så kul. Speciellt eftersom vi möter Örebro i första matchen som nu är den närmsta rivalen. Det ska bli en riktigt kul öppningsmatch.

Max Véronneau. Foto: Ronnie Rönnkvist

