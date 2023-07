Logan Cooley var inställd på att spela collegehockey en säsong till. Nu har han ändrat sig. På torsdagen blev det klart att jättelöftet spelar i NHL kommande säsong. Detta efter att ha skrivit på för Arizona Coyotes.

– Vi är väldigt exalterade, säger general managern Bill Armstrong.

Arizona Coyotes väldokumenterade problem med sin arena och sin framtid såg ut att sätta käppar i hjulet i kontrakteringen av Logan Cooley, storlöftet de draftade som tredje spelare i fjol. Den initiala rapporten sade nämligen att amerikanen hade för avsikt att avvakta med NHL-spel till dess att saker och ting klarnat kring Coyotes framtid.

Nu har han dock ändrat sig.

Under torsdagen kom beskedet att han sajnat sitt treåriga rookiekontrakt med klubben och att han därmed kommer att kliva in i NHL kommande säsongen.

Logan Cooley kommer från en sensationellt stark säsong på college med University of Minnesota i NCAA. På 39 matcher slog han som förstaårsspelare till med 60 poäng (22+38). Han noterades dessutom för 14 poäng (7+7) på JVM i Halifax, där USA bärgade en bronspeng. Med det slutade han på andra plats i poängligan bakom Connor Bedard (23 poäng).

– Vi är väldigt exalterade över att signera ett NHL-kontrakt med Logan, säger Arizona Coyotes general manager Bill Armstrong i ett pressmeddelande.

– Logan är en otroligt skicklig spelare som hade en enastående säsong med “Golden Gophers”. Han har etablerat sig som ett av de största löftena i hockeyvärlden. Han är en väldigt viktig spelare för oss och han går en väldigt ljus framtid till mötes. Vi ser fram emot att få se honom spela för Coyotes under många år framöver.

