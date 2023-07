ANNONS

När han kom till Skellefteå från juniorligan OHL förde Rickard Hugg en anonym tillvaro. Nu är 24-åringen en ledande spelare i ett av seriens bästa lag.

– När jag inte spelade matcher fick jag, som sagt var, träna extra och sådana saker, berättar han för Hockeysverige.se.

LEKSAND (Hockeysverige.se)

Ett av SHL:s utropstecken senaste säsongen var en 24-åring från Hudiksvall, Rickard Hugg. Senaste två säsongerna har han svarat för 30 mål och totalt 77 poäng på 104 matcher. Lägg därtill två mål och totalt 14 poäng på 22 matcher i slutspelet. En viktig del i hans utveckling kom under hans två säsonger i OHL där han representerade Kitchener Rangers.

– Tiden där betydde supermycket. Jag lärde mycket som både hockeyspelare och person där, berättar Rickard Hugg då hockeysverige.se träffar honom i föräldrahemmet i Leksand.

– Jag kom dit då jag var 18 år och lämnade när jag var 20 år. Dom två åren gjorde mycket med mig personligen. Där bodde jag med en familj och inte hemifrån på det sättet, men ändå på andra sidan Atlanten från min familj. Tiden där lärde mig hur det är att vara utan familjen och sådana saker.

Tog du mer lärdomar utanför hockeyn än på isen under din tid där?

– Jag skulle nog säga att det var fifty, fifty. Jag tycker att jag blev en mycket bättre och rakare hockeyspelare än vad jag var tidigare. Även en lite tuffare hockeyspelare, vilket jag haft nytta av i seniorhockeyn här i Sverige.

Du kom från juniorhockeyn i Leksand, vilken nivå höll OHL som liga?

– Under min första säsong i Kitchener var vi riktigt, riktigt bra. Vi torskade konferensfinalen i ”Game seven in dubbel overtime”. Det var riktigt surt. Nivån på det laget var riktigt bra. Vi hade bland andra Logan Stanley som nu spelar i NHL (Winnipeg), Logan Brown har varit uppe i NHL (Ottawa, St. Louis och Tampa Bay), Givani Smith (San José Sharks) och Riley Damiani (Dallas)… Det laget var bästa juniorlaget jag har spela med.

– Andra säsongen hade vi ett lite yngre lag så vi var inte lika bra. Fram till ”deadline” var det relativt jämt, men efter, precis som i NHL, drar topplagen in bästa spelarna från bottenlag som då i stället får ”draft picks”. Då blir bästa lagen riktigt, riktigt bra och det kryllar av JVM-spelare i dom lagen då.

Under sin andra säsong i Kitchener utsågs Rickard Hugg till lagkapten.

– Där hänger tröjan, säger Rickard Hugg och pekar upp mot Kitcheners matchtröja med ett C på bröstet.

– Jag tror att det bara är jag och (Gabriel) Landeskog som varit det i Kitchener. Dom såg mig som en ledare. Att få vara kapten och samtidigt veta att bara en svensk varit det tidigare var enormt hedrande. Det är något jag är väldigt stolt över.

– Jag har kanske alltid varit en naturlig ledare, men jag hade verkligen inte räknat med att mitt andra år få ett C på bröstet. Det kändes absolut väldigt stort när jag fick det.

I laget spelade även Adam Mascherin som senare blev lagkamrat med Rickard Hugg i Skellefteå.

– Vi umgicks i hallen och ibland utanför hallen, men det var inte så att vi spenderade jättemycket tid tillsammans i Kitchener. Vi spelade ihop under min första säsong, men jag hade det lite tufft när jag kom dit. Hockeyn gick upp och ner för mig så det var ingen toppensäsong.

– Jag skulle säga att vi hade rätt bra kontakt då, men ännu bättre nu efter några år i Skellefteå tillsammans. En riktigt bra och rolig kille som dessutom nyss har gift sig.

NHL-drömmen lever: “Hade åkt om jag fått något”

Var du delaktig i att han kom till Skellefteå?

– Jag fick frågan om honom. Hade jag snackat en massa skit kanske det inte hade blivit något, eller så hade dom kanske skitit fullständigt i vad jag sagt, skrattar Rickard Hugg och fortsätter:

– Frågan jag fick innan var inte om han skulle komma eller inte utan hur han är som person och spelare.

Hur trivdes du i Kanada?

– Superbra. Jag hade en fantastisk värdfamilj som jag bodde hos och som jag har kontakt med än idag. Dom tog hand om min från första dagen och gjorde att jag verkligen kände mig som hemma där borta.

– Med tanke på att juniorhockeyn är så stor där älskade jag att spela i den ligan. Jag tror vi hade ett publiksnitt på 6 800 åskade och hallen tog 7 400. Det var så gott som smockat i hallen och alla sprang runt i matchtröjor samtidigt som barnen nästan såg oss som NHL-stjärnor.

– Det var en cool atmosfär. I slutet av mitt andra år var jag på affären för att handla något. Då kom det fram en tant som var runt 60 ”bast”. Hon frågade:

– ”Visst är det du som är Rickard Hugg?”

– ”Ja, det är jag”.

– ”Jag vill bara tacka för det gjort för laget och staden under två år”.

– Att hon hade koll och uppskattade saker jag gjort kändes väldigt stort.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Rickard Hugg på väg till Kitchener och Rickard Hugg i dag.

Trots en fin tid som junior i både Sverige och Kanada blev aldrig Rickard Hugg draftad.

– Nu tänker jag inte något alls på det och har inte heller gjort det på flera år., men när jag inte blev draftad, innan jag åkte till Kitchener, var det en liten besvikelse.

– Jag hade räknat med att bli draftad, men så blev det inte. Det är långt tillbaka i historien. Saker har gått bra ändå och nu spelar jag i Skellefteå. Jag är nöjd med den resan jag är på nu och är fortfarande ung. Mitt mål är fortfarande att ta mig dit bort någon gång.

Just NHL-spel är vad han hoppas på framöver.

– Det är min stora dröm och det har funnits en del intressen. Jag hade åkt till kommande säsongen om jag hade fått något, men nu fick jag inget erbjudande.

– Jag är 24 år och har fortfarande tid att utvecklas. Jag vill och kommer fortfarande ta kliv. Om jag slipar på vissa saker… Tillexempel om jag blir ännu mer konsekvent i matcherna kan möjligheten komma framöver.

Nobbade Leksand: “Ville någon annanstans"

Varför blev det just Skellefteå och inte Leksand då du återvände efter din tid i Kitchener?

– Redan en månad innan August Berg sköt upp Leksand till SHL hade jag gjort klart med Skellefteå. Jag kände mig dessutom ganska klar med Leksand då och kände att när jag kom hem ville jag någon annanstans.

– Jag hade haft intresse från Skellefteå redan under mina J20-år. Dom hade hört av sig lite och jag visste att Skellefteå varit duktiga på att utveckla unga spelare senaste 10-15 åren. Och är dessutom nästan alltid är med och slåss om guldet. Det var två av sakerna som verkligen lockade mig.

Hur var första tiden i Skellefteå?

– Ganska tuff och egentligen ganska likt första tiden i Kitchener. Att det blev en liten omställning med allt. Det tog ett tag innan jag riktigt kom in i seniorhockeyn. Första säsongen i Skellefteå hade jag dessutom tre matcher som jag satt på läktaren.

– Jag fick tid att träna och jobba extra på saker. Så småningom hittade jag min egen väg i Skellefteå…

Foto: Ronnie Rönnkvist. Rickard Hugg fick debutera för Tre Kronor under säsongen.

När du kom hem var du en ganska anonym spelare i Skellefteå och nu har du en ledande roll, vad är det som tagit dig dit där du är idag?

– Först och främst dom här tre matcherna jag satt på läktaren. Det var första gången i mitt liv jag satt vid sidan och kollade då mitt lag hade match. ”Här vill jag aldrig sitta igen för att jag blivit petad”. Jag kände ett jävlar anamma och tänkte att där skulle jag aldrig sitta något mer.

– När jag inte spelade matcher fick jag, som sagt var, träna extra och sådana saker. Jag blev också van vid att allt gick mycket fortare i SHL. Det skulle jag säga var största skillnaden, att jag lärde mig ta besluten snabbare än vad jag gjorde i början.

Du har succesivt fått ett större och större förtroende, det måste också betytt en del för din utveckling?

– Så kan det absolut vara. Första säsongerna var det inte att jag spelade powerplay eller i någon framskjuten kedja. Då var jag lägre ner i hierarkin, fick spela mycket boxplay och så vidare.

– Var jag än spelar vill jag göra det bra. Oavsett om jag spelar powerplay, boxplay eller vad det nu är så vill jag göra det med stolthet, göra det på bästa sättet jag kan.

– I Skellefteå fick jag börja i den rollen man gav mig, vilket är naturligt för vissa spelare, att man börjar lite lägre ner och jobbar sig uppåt. Det är också den vägen jag gått.

Inspirationen från ikonerna: “Fått se hur proffsiga dom är”

Rickard Hugg har under åren fått spela med spelare så som Joakim Lindström, Oscar Möller med flera. Spelare som också betytt mycket för honom som person och hockeyspelare.

– Jag har fått se hur proffsiga dom är. Ta Jocke Lindström, som kanske är den överlägset bästa spelaren senaste tio åren och en av dom absolut bästa spelarna i Sverige genom alla tider. Även om han haft den karriär han haft kommer han in på måndag morgon och gör jobbet.

– Han värmer upp innan varje träning så hans kropp är redo. Kommer till gymmet och gör sina styrkeövningar efter matcherna då vi cyklar ner. Att se sådana saker, att en spelare av den kalibern och som varit med så länge, fortfarande gör dom småsakerna är inspirerande.

Tar du rygg på dom här killarna?

– Ja, jag har fått se vad som krävs och har lärt mig mycket utav dom. Det är något jag också vill skicka vidare senare i min karriär, men även nu vill jag bidra med att vara ett gott exempel. Visa ännu yngre grabbar som kommer in i laget att ”så här jobbar vi i Skellefteå”.

Foto: Bildbyrån. Joakim Lindström har dominerat i SHL i över ett decennium.

Hur skulle du beskriva den hockeymiljö som är i Skellefteå?

– Det är en utvecklande miljö där man tillåts vara den spelare man är och vara kreativ. Man tillåts göra misstag utan att bli halshuggen. ”Okej, det sket sig den här gången, men du får göra samma sak i nästa byte”. Det tror jag är väldigt utvecklande.

– Vi tränar väldigt hårt i Skellefteå, vilket vi även gör under vintertid. Jag tror att vi absolut är ett av lagen som tränar mest av alla utanför isen. Visst kan man vara lite sliten vissa veckor, men det känns som man har igen det i långa loppet.

Har det blivit någon skillnad kring träningsmiljön sedan Robert Ohlsson kom in som tränare?

– Skellefteå har sin filosofi och system. Sedan har ”Robban” kommit in med lite egna tankar och idéer som han kryddat med.

– Jag tycker att det var en bra injektion när ”Robban” kom in och fick lägga till det här lilla som han tycker är viktigt.

Har blivit med hus: “Jaha, det här måste vi betala för?”

Rickard Hugg kommer från Hudiksvall och har bott i Leksand, men sedan fyra år tillbaka alltså bor i Skellefteå, vilket han stortrivs med.

– Jag och Sofia trivs väldigt bra i Skellefteå. Vi köpte hus där för ett år sedan så numera är vi husägare. Det är mycket att göra, mycket nytt och saker vi kanske inte hade tänkt på tidigare. Jag kanske inte hade tänkt på att det kostar att ha soptunnor, men det gör det, skrattar Rickard Hugg och fortsätter:

–”Jaha, det här måste vi betala för och det där måste vi tänka på”. Det är många saker vi lärt oss, men också något vi tycker är väldigt roligt. Vi lär oss saker på vägen och någon gång måste vara den första.

Var träffade du Sofia?

– Hon är härifrån Leksand. Vi gick på gymnasiet ihop och lärde känna varandra lite där. Det var inte så mycket mer med det, men för två år sedan träffades vi här i Leksand igen och då blev det vi.

Rickard Hugg fick under senaste säsongen även debutera i Tre Kronor.

– Det var en dröm som gick i uppfyllelse. Sedan jag var liten har jag alltid tittat då Tre Kronor spelat och någonstans gått runt och hoppats att jag en dag själv skulle få spela där.

– Även om jag spelat en hel del juniorlandskamper genom åren var det ändå en mäktig känsla att få slänga på sig tröjan för A-laget.

“Det kommer göra mig till en bättre spelare”

Tre Kronor är också något han hoppas på att få chansen i kommande säsong.

– Ja, absolut. Förra säsongen var jag med i en turnering så kommande säsong skulle det vara kul att få vara med i ytterligare någon.

– Jag vill utvecklas som hockeyspelare och ta kliv hela tiden. Då är att fortsätta vara på den nivån ett bra mål att ha.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Rickard Hugg.

Vad är målet för dig och Skellefteå kommande säsong?

– Mitt mål är att fortsätta vara den spelare jag är där. Att utvecklas, vara en ledande spelare och framför allt bli jämnare i mitt spel.

– Jag har perioder då jag är en riktigt, riktigt bra spelare och toppspelare i SHL. Jag tycker också att jag har matcher och perioder där jag faller bort och inte syns så mycket. Jag behöver sänka dipparna så dom blir färre och kortare, så jag kan spela på den höga nivån under en längre tid och i fler matcherna. Det kommer göra mig till en bättre hockeyspelare också.

Och Skellefteå blir svenska mästare eller?

– Ja, 2024, avslutar Rickard Hugg med ett leende.

