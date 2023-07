Detroit valde att köpa ut Filip Zadina från sitt kontrakt. Efter det blev tjecken eftertraktad på den öppna marknaden – och nu står det klart att San José Sharks blir nästa klubbadress.

Filip Zadina fick det aldrig att flyga i Detroit och blev utköpt av klubben bara för någon dag sedan.

Den tidigare så hajpade talangen behövde dock inte vara klubblös länge. Flera klubbar sades vara konkret intresserade av tjecken, som inte krävde speciellt mycket i lön.

Nu står det klart att San José Sharks vinner den dragkampen.

SIGNED 🖊️



The #SJSharks have signed forward Filip Zadina to a one-year contract.