Toronto fortsätter att vara aktiva på den öppna marknaden. Efter att ha plockat in John Klingberg är nu Max Domi och Tyler Bertuzzi klara för klubben.

På den första dagen av fönstret plockade Toronto in den svenska stjärnbacken John Klingberg. Nu har de även hittat forwardsförstärkning, och det en dubbel sådan.

Det handlar om de namnkunniga Tyler Bertuzzi och Max Domii. Duon har båda skrivit på för klassikerklubben, som nästa säsong storsatsar för att ta sig hela vägen i slutspelet.

Bertuzzis lönetaksträff hamnar på 5,5 miljoner dollar där kontraktet är skrivet över en säsong. 28-åringen gjorde 30 poäng på 50 matcher förra säsongen, samt tio på sju i slutspelet. Det här blir hans tredje NHL-klubb i karriären efter Detroit Red Wings och Boston Bruins.

För Domi är detaljerna runt övergången ännu inte helt bekräftade, men flera NHL-insiders skriver att det blir ett ettårigt kontrakt runt tre miljoner dollar. Max Domi gjorde den här säsongen 49 poäng på 60 matcher för Chicago Blackhawks innan det blev en trejd till Dallas Stars. Där blev det framför allt ett fint slutspel med 13 poäng på 19 matcher.

Nu är han klar för klubben där pappa Tie Domi blev en kultspelare, och spelade för 1995 till 2006.

Max Domi is overseas, so this might be finalized tomorrow, but he is signing with Toronto. 1x$3M-ish