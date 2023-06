NHL slutar med pride-tröjorna: "En distraktion"

ANNONS

Flera NHL-spelare vägrade att uppträda i pride-tröjor under uppvärmningar den gångna säsongen. Det här får nu konsekvenser. Under NHL-ledningens möte i New York i veckan beslöt ligan och dess klubbägare att sluta med alla sorters specialtröjor på uppvärmningarna.

– Det har blivit en distraktion, säger NHL-bossen Gary Bettman

NHL-klubbarna har under flera år använt alternativa uppvärmningströjor för att uppmärksamma olika minoriteter i samhället. Det har bland annat handlat om att visa sitt stöd för militären, cancersjuka och HBTQI-communityt.

Men nu är det slut med det.

Under NHL Board of Govenors Meeting i New York i veckan beslutade ligan och ägarna att alla sorters uppvärmning- och träningsströjor med externa budskap ska slopas. Anledning är de kontroverser som följt i fotspåren av att flera NHL-spelare och NHL-lag valt att inte bära pride-tröjorna.

Det började med att Philadelphia Flyers dåvarande back Ivan Provorov vägrade värma upp i en regnbågsfärgad pride-tröja inför en match mot Anaheim Ducks 18 januari. Han menade att det gick emot hans tro som rysk-ortodox kristen.

Bröderna Staal och James Reimer vägrade bära tröjorna

Chicago Blackhawks och New York Rangers valde som lag sedan att låta bli att bära sina pride-tröjor med hänvisning till att ryska spelare i laget skulle kunna drabbas av konsekvenser. Utöver det har även bröderna Staal i Florida Panthers samt målvakten James Reimer valt att inte bära tröjorna med hänvisning till sin religiösa tro.

– Vi kommer inte att ändra tröjor för uppvärmningar eftersom det bara blivit en distraktion från vad de kvällarna egentligen är, säger Bettman.

– På det här sättet kan vi fokusera på sporten och sedan på de här speciella kvällarna kan vi fokusera på de här frågorna.

NHL-klubbarna kommer med andra ord inte att sluta stötta olika initiativ och uppmärksamma olika grupper, utan planerar att fortsätta göra det. Dock inte på isen.

TV: Henrik Lundqvists tio bästa räddningar i NHL