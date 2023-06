Så byggdes finallagen: Vegas Golden Knights

ANNONS

I två delar går Rasmus Kågström igenom hur de båda Stanley Cup-finalisternas lagbyggen tagit form.

I del två: Vegas Golden Knights.

Släpptes av finalmotståndet – är klubbens poängbäste spelare genom tiderna

“Har varit den elitcenter som Vegas behövt”

Stjärnan byttes mot svenskarna

Trejdfynden: "Ett regelrätt rån”

Vegas Golden Knights

Målvakter

32. Jonathan Quick

Trejd (från Los Angeles via Columbus 2023)

Jonathan Quick fick ett något ovärdigt slut i Los Angeles, då han skeppades till avsågade Columbus Blue Jackets i samband med trade deadline i mars. Blue Jackets valde emellertid att “flippa” veteranmålvakten i utbyte mot farmarlagsmålvakten Michael Hutchinson och ett sjunderundeval 2025, samtidigt som de behöll halva Quicks lönepost.

Quick hämtades in till Golden Knights som en slags försäkring, men med skador på Robin Lehner, Logan Thompson, Laurent Brossoit och Adin Hill så blev veteranen helt plötsligt förstavalet mellan Golden Knights stolpar efter trejden. 37-åringen levererade helt okej, inte mer än så, för Golden Knights under slutskedet av grundserien innan han under slutspelets gång blivit degraderad till tredjemålvakt bakom Hill och Brossoit.

33. Adin Hill

Trejd (från San Jose 2022)

Med facit i hand så är det en helt galen stöld som Golden Knights stod för i trejden med San Jose i somras. Golden Knights behövde bara ge upp ett fjärderundeval i NHL-draften 2024 för att byta till sig Hill och även om han vid tillfället sågs som en slags breddvärvning i Robin Lehners skadefrånvaro så har Hill vuxit ut till en gigant mellan Vegas stolpar den här säsongen.

Hill har agerat osannolik slutspelshjälte för Golden Knights, då han på sina elva matcher mellan stolparna vunnit sju av dessa och står i skrivande stund noterad för en räddningsprocent på hela 93,7 procent.

Adin Hill har gjort stor slutspelssuccé med Vegas. Foto: Bildbyrån

36. Logan Thompson

Free agent (2020)

Thompsons story är en rätt häftig sådan. Efter att han gått odraftad under sina juniorår i WHL så började han plugga på Brock University, samtidigt som han spelade i universitetsligan USports. Thompson gjorde dundersuccé i den kanadensiska universitetsligan och lyckades spela till sig ett ECHL-kontrakt med Adirondack Thunder.

Säsongen därpå visade han framfötterna i ligakonkurrenten South Carolina – och belönades därefter med ett NHL-kontrakt av Vegas Golden Knights.

26-åringen har tillhört Golden Knights sedan 2020 och började slå sig in i NHL-laget förra säsongen. Den här säsongen stod han 37 matcher för Vegas i grundserien, men har dragits med skadeproblem under säsongen och har inte spelat någon match i årets Stanley Cup-slutspel.

39. Laurent Brossoit

Free agent (2021)

Brossoit var en del av ombyggnationen av Golden Knights trupp sommaren 2021, då han skrev på ett tvåårigt kontrakt värt totalt 50 miljoner kronor för att bredda Vegas målvaktssida.

30-åringen, som tidigare varit andrafiol i både Edmonton och Winnnipeg, spelade merparten av sina grundseriematcher i AHL den här säsongen, men kallades upp till Vegas i slutet på februari och har sedan dess varit kvar i laget. Brossoit inledde slutspelet som etta mellan stolparna, men har under slutspelets gång tappat förstaspaden till Adin Hill.

90. Robin Lehner

Trejd (2020)

Strax före deadline i februari 2020 stod det klart att Robin Lehner skulle lämna Chicago för storsatsande Vegas. Lehner avslutade säsongen som förstemålvakt framför Marc-André Fleury och sommaren gick Vegas all in på svensken då man skeppade iväg Fleury till Chicago.

Inför säsongsstarten 2020/21 skrev Lehner på ett nytt femårskontrakt med Vegas som sträcker sig över säsongen 2024/25 och har ett totat värde på över en kvarts miljard kronor.

Den här säsongen har Lehner inte kunnat komma till spel på grund av en axelskada som han ådrog sig under våren 2022.

Backar

2. Zach Whitecloud

Free agent (2018)

Zach Whitecloud var framträdande på Bemidji States blålinje i collegeligan under säsongen 2017/18 och skrev som free agent på för Vegas under våren 2018. Whitecloud NHL-debuterade samma vår, men fick spendera hela den efterföljande säsongen i farmarligan. Säsongen 2019/20 fick han göra mer frekventa inhopp i Vegas och säsongen 2020/21 blev han ordinarie på Golden Knights blålinje.

Backen, som spelade VM med Kanada förra året, stod för tolv poäng (5+7) på 59 grundseriematcher för Golden Knights och har i slutspelet snittat närmare 19 minuters istid på Vegas blålinje.

3. Brayden McNabb

Expansionsdraft (2017)

Brayden McNabb är en av “originalspelarna” i Vegas Golden Knights, då han var en av spelarna som valdes i expansionsdraften sommaren 2017. Backen lämnades tillgänglig av Los Angeles Kings och sedan dess har McNabb varit en ordinarie backpjäs i Golden Knights lagbygge.

McNabb är ingen poängspruta av något slag, men inkasserade ändå respektabla 17 poäng (1+16) på 82 grundseriematcher. I stället har McNabb en viktig defensiv roll i Bruce Cassidys lag och loggar drygt 19 minuters istid per match i Stanley Cup-slutspelet.

7. Alex Pietrangelo

Free agent (2020)

Pietrangelo var en av de stora fiskarna på free agent-markanaden 2020 och det blev i slutändan Vegas lyckades locka stjärnbacken till sig genom att erbjuda honom ett sjuårigt kontrakt värt 660 miljoner kronor.

Sedan intåget i Vegas har Pietrangelo varit en nyckelspelare och tangerade den här säsongen sin poängbästa notering i grundserien, då han stod för 54 poäng (11+43) på 73 matcher. I sutspelet har han fortsatt producera (1+8) och är den utespelare som slukar mest istid i Golden Knights med ett snitt på 23 minuter och 46 sekunders istid per match.

Vegas vann dragkampen om Alex Pietrangelo. Foto: Bildbyrån

14. Nicolas Hague

Draftad (som 34:e spelare totalt 2017)

Hague valdes i den första draften som Golden Knights deltog i (2017) och klubben har sedan dess haft ett tålamod med talangen som burit frukt. Hague fick inleda sin proffskarriär med en hel säsong i farmarligan innan han säsongen 2019/20 alternerade mellan NHL och AHL.

Sedan säsongen 2020/21 har han varit ordinarie på Golden Knights blålinje och stod den här säsongen för 17 poäng på 81 grundseriematcher. Hague snittar drygt 18 ocn en halv minuts istid per match i slutspelet och har producerat tre poäng (1+2) på 17 matcher under resan fram till finalen.

17. Ben Hutton

Free agent (2021)

Sajnades som free agent i oktober 2021 på ett minimilönskontrakt med Golden Knights. Drygt fyra månader senare förlängdes avtalet med ytterligare två säsonger och även om Ben Hutton inte stått ut på något vis under sin tid i Vegas så har han gjort det som krävts av honom när han fått chansen att spela.

Hutton har tidigare spelat NHL-hockey med Vancouver, Los Angeles, Anaheim och Toronto.

23. Alec Martinez

Trejd (från Los Angeles Kings 2020)

Efter närmare 600 NHL-matcher och två Stanley Cup-titlar med Los Angeles Kings trejdades den amerikanske backen från Kings till divisionskonkurrenten Vegas under dagarna som föranledde trade deadline. Vegas gav upp två andrarundeval för att landa Alec Martinez, som sommaren 2021 skrev på ett nytt treårsavtal med Golden Knights.

Martinez bar på nyttiga erfarenheter efter sina två mästerskap med Kings och Bruce Cassidy värdesätter 35-åringens rutin genom att matcha honom 20 minuter per match i årets slutspel. På de 17 matcher han spelat har 35-åringen skrapat ihop fem passningspoäng och är +11 i plus/minus-statistiken.

27. Shea Theodore

Trejd (från Anaheim Ducks 2017)

Tekniskt sett var det via en trejd som Shea Theodore hamnade i Vegas sommaren 2017, men det var i högsta grad kopplat till expansionsdraften då Ducks offrade backen för att i stället kunna behålla Josh Manson och Sami Vatanen i laget.

Theodore slog sig in i Golden Knights lag under klubbens debutsäsong och var ett av många utropstecken när Vegas tog sig hela vägen till Stanley Cup-final under sitt första år i ligan. Sedan dess har han varit gjuten i Golden Knights lag och är i dag en nyckelspelare som är bra i bägge ändarna av isen. Producerande imponerande 41 poäng på 55 grundseriematcher den här säsongen och har i slutspelet stått för sju poäng (0+7) på 16 matcher.

94. Brayden Pachal

Free agent (2019)

Brayden Pachal bjöds in till Vegas rookieläger sommaren 2019 som odraftad och imponerade så pass mycket att han fick chansen på NHL-klubbens läger senare samma höst. Där lyckades han spela sig till ett entry level-kontrakt med klubben.

Pachal är sedan förra säsongen lagkapten i farmarlaget Henderson Silver Knights och har under sina år i Vegas organisation fått spela totalt tolv NHL-matcher. I årets slutspel har det blivit en match för 23-åringen.

Forwards

8. Phil Kessel

Free agent (2022)

Efter tre år i Arizona-öknen lessnade Phil Kessel och ville hitta en ny utmaning. Den hittade han i somras, då han skrev på ett lagvänligt kontrakt med Vegas till en lönetaksträff på 1,5 miljoner dollar.

Kessel är dock inte i närheten av att vara den 90-poängsspelaren han var för en handfull år sedan och har om stundom varit petad från laget i årets Stanley Cup-slutspel, där det bara blivit fyra framträdanden än så länge. I grundserien stod Kessel för 36 poäng (14+22) på 82 matcher, hans lägsta poängnotering sedan rookiesäsongen med Boston Bruins 2006/07.

9. Jack Eichel

Trejd (från Buffalo Sabres 2021)

Jack Eichel-sagan fick sitt slut under hösten 2021, då han efter lång tids spekulationer slutligen fick lämna Buffalo Sabres i en stor trejd som tog honom till Vegas. Golden Knights skeppade iväg storlöftet Peyton Krebs, nyckelspelaren Alex Tuch samt ett förstarundeval och ett andrarundeval för att landa Eichel.

Den amerikanske stjärnan inledde sin tid i Vegas på skadelistan, men kom tillbaka i miten av februari 2022. Han lyckades emellertid inte hjälpa laget till slutspel under sitt första år i klubben, men den här säsongen har Eichel synnerligen levererat. I grundserien stod han för 66 poäng på 67 matcher och i slutspelet toppar han lagets interna poängliga med 18 poäng på 17 matcher. Med en genomsnittlig istid på 19 minuter och 20 sekunder är han den forward i Vegas som får stört förtroende av Bruce Cassidy.

Eichel har varit den elitcenter som Vegas behövt för att utmana om Stanley Cup-titeln på nytt.

Jack Eichel – elitcentern som Vegas behövde. Foto: Bildbyrån

10. Nicolas Roy

Trejd (från Carolina Hurricanes 2019)

Nicolas Roy hade ont om förtroende i Hurricanes organisation och gjorde bara sju NHL-matcher i klubben innan han trejdades till Vegas i utbyte mot ett femterundeval – en tämligen tydlig signal på hur högt Hurricanes värderade den högerfattade forwarden.

I Vegas har Roy emellertid gjort sig hemmastadd i NHL. Sedan 2020 har han varit helt ordinarie i laget och den här säsongen producerade han 30 poäng (14+16) på 65 matcher i en tämligen tilbakadragen roll i Golden Knights. Golden Knights har krämat ur imponerande mycket ur den storvuxne forwarden, som förra sommaren belönades med ett nytt femårskontrakt av klubben.

19. Reilly Smith

Trejd (från Florida Panthers 2017)

Liksom i fallet med Shea Theodore anslöt Reilly Smith till Vegas via trejd i samband med expansionsdraften. I Smiths fall var han något av en lönedump för Panthers, som ville göra sig av med forwarden efter en tung säsongen 2016/17 och bytte bort honom mot fjärderundeval. Vegas tackade och tog emot – och gjorde till en nyckelspelare.

Under sitt första år i Vegas stod Smith för 60 poäng på 67 matcher och ytterligare 22 på 20 slutspelsmatcher när Vegas gick till final. Smith har sedan dag ett varit en nyckelpjäs i Golden Knights lagbygge och noterades den här säsongen för 56 poäng (26+30) på 78 grundseriematcher.

Smith är en “Original Golden Knight” och är en av många spelare vars karriärer fått ordentlig fart sedan flytten till Nevada.

20. Chandler Stephenson

Trejd (från Washington Capitals 2019)

Stephenson hade svårt att hitta en fotfäste i den amerikanska huvudstaden och i december 2019 beslöt sig Washington för att skeppa iväg honom till Vegas i utbyte mot ett femterundeval. Med facit i hand så kan den trejden bara betraktas som en sak: Ett regelrätt rån.

I Vegas har Stephenson inte bara blivit en pålitig tvåvägsspelare där han den här säsongen faktiskt var den forward i Vegas som fick allra mest istid i spel fem-mot-fem i grundserien. Stephenson tackade för förtroendet genom att stå för sin poängbästa grundserie någonsin med 65 poäng på 81 matcher och i slutspelet har han fortsatt på den inslagna vägen genom att ösa in 14 poäng på 17 matcher.

Inte illa för en spelare som byttes mot ett femterundeval.

Chandler Stephenson har hittat rätt i Vegas. Foto: Bildbyrån

21. Brett Howden

Trejd (från New York Rangers 2021)

I juli 2021 genomförde Vegas en trejd som landade forne storlöftet Nolan Patrick från Philadelphia via Nashville. I det finstilta gick det även att läsa att Golden Knights ingått i en trejd med New York Rangers där man bytt till sig Brett Howden i utbyte mot Nick DeSimone och ett fjärderundeval.

Sett till utrymmet vid trejdtillfället förväntades nog Patrick ta betydligt större plats i Golden Knights, men den evigt skadeförföljde forwarden har inte alls fått det att funka i Vegas och har inte kommit till spel alls denna säsong. I stället har Howden blivit en välfungerande medlem av Vegas lagbygge. Howden producerade 13 poäng på 54 matcher i årets grundserie och i slutspelat har det blivit sex poäng på 17 matcher.

22. Michael Amadio

Waivers (2021)

Michael Amadio hann bara göra tre matcher med Toronto innan han i slutet av oktober 2021 placerades på waivers av klubben. Vegas passade då på att plocka upp den högerfattade forwarden, som tidigare spelat NHL-hockey med Ottawa och Los Angeles.

I Vegas fick Amadio ett större förtroende och stod den här säsongen för sin poängbästa grundserie i NHL-karriären, då han producerade 27 poäng (16+11) på 67 matcher. Efter en stark start på slutspelet, med fem poäng på de sex första slutspelsmatcherna, har Amadio tappat farten en aning och fick se sig själv bli petad i delar av matchserierna mot både Edmonton och Dallas.

27-åringen avslutade emellertid konferensfinalen mot Dallas starkt med ett mål och en assist i den sjätte matchen och kan mycket väl ha spelat till sig en plats i finallaget.

28. William Carrier

Expansionsdraft (2017)

Ytterligare en av originalspelarna i Vegas.

William Carrier plockades upp i expansionsdraften från Buffalo och hade vid tillfället samlat på sig 41 NHL-matcher med Buffalo. Sedan flytten till Vegas har han spelat uteslutande NHL-hockey och har även börjat bli en bidragande spelare i offensiven.

Under sina tre första säsonger i Vegas stod Carrier för totalt 16 mål – lika många mål som han gjorde i årets grundserie. Carrier hade sin poängstarkaste grundserie i karriären med 25 poäng på 56 matcher och har i slutspelet bidragit med ytterliare fyra poäng (2+2) på 13 matcher.

49. Ivan Barbasjov

Trejd (från St. Louis Blues 2023)

Den ryske forwarden hämtades in som en "rental" i samband med årets trade deadline. Barbasjovs kontrakt löper ut till sommaren och Kelly McCrimmon trejdade till sig 27-åringen från St. Louis i utbyte mot forwardslöftet Zach Dean.

Satsningen föll väl ut för Vegas, får man säga. I grundserien bidrog Barbasjov med 16 poäng på 23 matcher innan han i slutspelet växlat upp ytterligare en nivå med 15 poäng på 17 matcher. Barbasjov vann Stanley Cup med St. Louis 2019 och bidrar således med viktig vinnarmentalitet i ett lag som jagar klubbens första Stanley Cup-titel.

Ivan Barbasjov hämtades in vid deadline. Foto: Bildbyrån

53. Teodors Blugers

Trejd (från Pittsburgh Penguins 2023)

Lettländaren är det senaste tillskottet i Vegas trupp. 28-åringen hämtades in från Pittsburgh via en deadlinetrejd i början av mars, där Golden Knights skeppade iväg unge backen Peter DiLiberatore samt ett tredjerundeval för att landa forwarden.

Teodors Blugers, eller Teddy Blueger som kommit att bli hans amerikaniserade namn, har varit något av en mariginalspelare i Golden Knights under slutsepelet och endast kommit till spel i sex matcher, varav fyra av dessa i konferensfinalen mot Dallas. Kontraktet med Golden Knights löper ut till sommaren, så liksom fallet med Barbasjov får Blugers anses vara en “rental” spelare för Vegas.

55. Keegan Kolesar

Trejd (från Columbus Blue Jackets 2017)

Kolesar anslöt till Vegas i samband med NHL-draften 2017, då Blue Jackets trejdade till sig Golden Knights andrarundeval i utbyte mot forwarden. Sedan dess har Vegas jobbat tålmodigt med Kolesar som sakta men säkert vuxit in i en NHL-roll hos Golden Knights.

De senaste tre säsongerna har forwarden, som gjort sig känd som en spelare som inte lägger fingrarna emellan, varit ordinarie i Golden Knights och producerade den här säsongen 18 poäng på 74 grundseriematcher. I slutspelet har det blivit en begränsad roll för Kolesar, men han har trots det lyckats producera ytterligare fem poäng på 17 matcher, där 26-åringen snittat minst istid av samtliga spelare i Golden Knights med sina dryga nio minuters istid per match.

61. Mark Stone

Trejd (från Ottawa Senators 2019)

En av lagets stora stjärnor. Lagkaptenen hämtades in från Ottawa via en trejd i samband med deadlinen 2019 i utbyte mot bland annat dåvarande Vegas-svensarna Oscar Lindberg och Erik Brännström.

Ett drygt år efter flytten till Vegas skrev Stone på ett nytt åttaårskontrakt värt drygt 750 miljoner kronor och en spelare som gör honom till en Golden Knight fram till sommaren 2027, då han har en no move-klausul inskrivet i sitt kontrakt.

Lagkaptenen har haft några skadedrabbade säsonger på slutet och kom endast till spel i 43 grundseriematcher den här säsongen, men presterade när han väl kunde spela. 38 poäng blev hans facit i grundserien, medan han stått för 15 poäng på 17 matcher i slutspelet och leder sitt Golden Knights med sitt excellenta tvåvägsspel.

71. William Karlsson

Expansionsdraft (2017)

“Wild Bill" är ännu en spelare som fått en andra andning i sin NHL-karriär i och med flytten till Vegas. Golden Knights plockade honom i expansionsdraften sommaren 2017 efter att svensken haft en tämligen beskedlig säsong med Columbus, där han producerade sex mål och totalt 25 poäng på 81 matcher.

I Vegas växte Karlsson emellertid ut till en storstjärna under sitt första år, där han smällde in 43 mål och totalt 78 poäng på 82 grundseriematcher under Golden Knights sagolika debutår i ligan. Sedan dess har Karlsson aldrig riktigt varit i närheten av att nå samma höjder igen, men han är fortfarande en viktig spelare i Vegas och producerar alltjämt mycket poäng.

Den här säsongen stod Märstasonen för 53 poäng i grundserien, hans bästa notering sedan 2019, och i slutspelet har han bidragit med 14 poäng, varav tio mål. Det gör honom till Vegas målkung i slutspelet och landar honom på en tredjeplats i hela slutspels skytteliga med finalserien kvar att spela.

William Karlsson är en “Original Knight”. Foto: Bildbyrån

81. Jonathan Marchessault

Expansionsdraft (2017)

Florida valde överraskande nog att lämna forwarden oskyddad i expansiondraften trots att han hade öst in 30 mål och producerat 51 poäng för Panthers under det första året på ett tvåårigt avtal värt 750 000 dollar per säsong.

– Jag vet inte varför de inte skyddade mig. Jag blev förvånad. Jag gav allt jag hade. Alla frågade mig om jag skulle bli skyddade och jag svarade bara samma sak: Jag gav allt jag hade, jag ångrar ingenting, sade Marchessault sommaren 2017.

I Vegas har Marchessault växt ut till den stjärna han visade glimtar av under sitt sista år i Florida. Redan under debutsäsongen öste han in 75 poäng på 77 matcher och i årets grundserie smällde han in 28 mål och 57 poäng på 76 matcher. Marchessault är Vegas mål- och poängbäste spelare genom alla tider med sina 150 mål och 348 poäng på 432 matcher i klubben.

I slutspelet har 32-åringen samlat på sig 17 poäng på 17 matcher. Snacka om att det kommer att bli en speciell finalserie för Jonathan Marchessault.

– Det har runnit mycket vatten under broarna. Ja, jag var besviken när det hände (när Florida släppte honom), men det är sex år sedan. Det är inget som jag tänker på längre.

