Det var många utvisningar i matchen när Tre Kronor förlorade mot USA.

Efteråt hade Sverige åsikter om domarnivån och vad som blev utvisning och vad som inte blev utvisning.

– Det var mycket utvisningar åt båda håll i första perioden där som jag bara tyckte rev sönder och satte spelarna i en konstig sits där ingen visste riktigt vad som gällde, säger Sam Hallam.

TAMMERFORS (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det blev en ryckig och match med mycket “start, stopp” när Tre Kronor mötte USA.

Totalt var det 47 utvisningsminuter i matchen där Sverige fick sju tvåminutersutvisning medan USA fick fyra tvåminutersutvisningar samt ett matchstraff.

Matchstraffet kom då USA:s forward Michael Eyssimont delade ut en knätackling på svenske backen Rasmus Sandin. Sandin vred sig i plågor på isen och lämnade sedan utan att stödja på vänster ben och han återvände sedan inte heller till spel.

Efteråt var förbundskaptenen Sam Hallam inte nöjd med tacklingen.

– Den är ful, det är knä mot knä och den tar ju illa. Sedan vad intentionen är vet jag inte. Det blir inget bra i varje fall, säger Hallam.

Enligt Timothy Liljegren var det tungt för Tre Kronor att tappa Rasmus Sandin i det läget av matchen med endast drygt fem spelade minuter.

– Det är klart att det är tråkigt att han blir skadad. Jag vet inte riktigt hur det är med honom. Men det är såklart tufft för oss, han är en bra spelare. Det är ett tungt tapp om han inte skulle kunna spela men förhoppningsvis kommer han tillbaka.

Vad säger du om tacklingen?

– Jag såg inte tacklingen så jag kan inte säga något om det, säger Liljegren.

Rasmus Sandin is in a lot of pain and has left the game after Michael Eyssimont got him in the knee. #IIHFworlds pic.twitter.com/B0upxvDpSM