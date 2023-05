ANNONS

André Petersson har sagt till sig själv att skjuta och skjuta under VM-turneringen.

Mot Danmark sköt han, och då slank pucken in mellan benen på målvakten.

– Jag fick rätt mycket tid där, det var skönt att se den gå in, säger spetsforwarden.

TAMMERFORS (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det kan nästan inte bli bättre än att vinna alla sina fem första matcher – men Tre Kronor har nu förbättrat sitt facit ännu mer.

Efter att ha besegrat Danmark med 4-1 under måndagskvällen har Sverige nu vunnit alla sina sex första matcher på årets VM.

– Det känns bra så klart, och det är alltid skönt att slå Danmark, säger André Petersson efter segern.

Tre Kronor kom ut och inledde matchen svagt vilket ledde till att Danmark kunde ta ledningen i matchen. Därefter växte Sverige och blev bättre och bättre ju längre matchen led.

Ändrade ni någonting eller vad låg bakom att ni spelade bättre i slutet?

– Vi ändrade ingenting. De gjorde ett par bra byten i första och satte ett bra skott i krysset. Det får man ge dem men sedan jobbar vi oss tillbaka. Så fort vi får 2-1-målet så tar vi över mer och mer. Det känns som att vi har det under kontroll.

I tredje perioden stod Tre Kronor sedan för en högklassig insats och hade full kontroll på matchen. Faktum är att det kan vara en av de bästa perioderna som Sverige gjort under turneringen.

– Det blir bra när vi kommer ner i deras zon och är starka på pucken. Det är då vi är som bäst.

Hallam: “Gillar hur vi går för det”

Förbundskapten Sam Hallam är också inne på att Tre Kronor inte fick en bra start på matchen.

Enligt honom vände det i mitten av den andra perioden då Sverige klarade av att döda två utvisningar i rad.

– Jag tycker vi startar ganska svagt och inte är i vår struktur eller vårt system. Vi är inte riktigt där i spelet med puck heller. Det är lite slarvigt där och lika slarvigt systemmässigt. Då hamnar vi i ett underläge men håller oss lugna och sedan tycker jag att vi växer in i det först när vi klarar tre-mot-fem-underläget. Det känns som att det verkligen får oss att gå som lag. Vårt boxplay har levererat hela turneringen, säger Hallam.

André Peterssons 2-1-mål blev matchavgörande. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Danmark tog ledningen i matchen och det var första gången som Tre Kronor inte gjort första målet i en match. Det var faktiskt också första gången i hela VM som Sverige var i underläge.

Sam Hallam menar då att det stärkte laget och tvingade Tre Kronor att höja sitt spel.

– Jag tycker det var bra för oss att hamna i underläge, det var bra för oss att spela numerära underläge där när vi ligger under för då är det helt plötsligt lite mer på spel. När vi sedan vänder runt det så gillar jag hur vi trycker och går för det. Det har varit en liten story här under turneringen att vi har dippat tån lite här och där för att se hur mycket vi måste köra. Men när vi väl släpper på det och bara kör så vi ett väldigt, väldigt bra hockeylag.

Peterssons fokus: Skjuta mer

Matchhjälte blev just André Petersson som sköt det avgörande 2-1-målet. Målet kom i powerplay och det är hans andra mål i turneringen, båda har kommit i PP.

För Peterssons del handlade det mest om att skjuta och hoppas på det bästa vilket fungerade då pucken slank in under målvakten George Sørensen.

– Jag fick rätt mycket tid där, det var en bra passning och en bra skymning framför mål. Den studsade in där mellan benen vilket var skönt.

André Petersson hade bara skjutit sex skott på mål under de fem första matcher vilket är anmärkningsvärt av en spelare med ett så bra skott då spetsforwarden gjorde 21 mål för HV71 den här säsongen.

Men i matchen mot Danmark nästan dubblade han sin skottsiffra genom att avlossa fem skott under matchens 60 minuter.

Hade du själv lagt fokus på att skjuta mer?

– Det säger jag till mig själv varje dag, avslutar André Petersson.

