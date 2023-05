Tre Kronor tog en ny storseger på VM under lördagskvällen då Frankrike besegrades med 4-0.

Fabian Zetterlund klev då fram och blev tvåmålsskytt då han satte sina första VM-mål i karriären – men det var nära ett hattrick.

– Jag ville bara ha mer och mer men nu blev det två, säger Zetterlund efteråt.

TAMMERFORS (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det varit en bra VM-start för Tre Kronor och den fortsatte under lördagskvällen.

Efter att ha vunnit de fyra första matcherna följde Sverige nämligen upp det genom att vinna med 4-0 mot Frankrike.

En av matchens förgrundsfigurer blev Fabian Zetterlund som klev fram och sköt två mål i segern, det var hans två första mål på VM.

– Jag tycker att vi spelar helt okej stundtals. Vi kan skruva upp det lite än mer men det är skönt att vi tar poängen i varje fall, säger han efter vinsten.

Zeterrlunds första målet kom via ett friläge där han rundade målvakten och sedan lade in pucken i nät. Värmlänningen satte sedan sitt andra mål i powerplay efter ett fint passningsspel där han serverades av Oscar Lindberg och sedan sköt ett direktskott som innebar 4-0 i matchen.

San Jose Sharks-forwarden inledde VM utanför truppen men har sedan växt in i det mer och mer där han nu även har fått kliva in och spela i Tre Kronors första powerplay-enhet.

– Det är såklart alltid kul att vara med och bidra till en vinst. Det är en lång turnering och många matcher kvar, det är bara att fortsätta på samma sätt.

Det första målet var också extra speciellt för då det var hans första VM-mål.

– Det var kul, det gick fort. Jag hann inte tänka så jättemycket men det är alltid roligt att få sätta sitt första.

