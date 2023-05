ANNONS

Arizona Coyotes framtid i NHL är oviss efter att arenaförslaget i Tempe röstades ner.

Svenske VM-backen Patrik Nemeth spelar till vardags i Arizona och menar är det oklar tid för klubben.

– Jag har ingen aning om vad som kommer att hända, det där är ovanför mitt huvud, säger Nemeth.

TAMMEFORS (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under flera års tid har Arizona Coyotes varit lite av ett svart får i NHL då de nästan alltid befinner sig i botten av tabellen samtidigt som det är svalt intresse för hockeylaget ute i öknen.

Det har ofta spekulerats om att klubben skulle kunna flyttas till en annan ort och nu tar den diskussionen fart igen på allvar.

För ett och ett halvt år sedan stod det klart att Arizona fick lämna sin hemmaarena i Glendale då klubben legat efter med hyresbetalningarna. Coyotes hopp låg då till att det skulle byggas en ny stor hemmaarena i Tempe. Men under natten mellan tisdag och onsdag hölls en folkomröstning i Tempe för att avgöra om det skulle byggas en ny stor arena för Coyotes.

Arenaförslaget blev då nedröstat av befolkningen i Tempe och klubben går därmed en osäker framtid till mötes.

– NHL är ytterst besvikna på resultatet gällande folkomröstningen i Tempe och Coyotes arenaprojekt. Vi kommer att se över vad Coyotes alternativ är framöver, säger NHL:s kommissionär Gary Bettman i ett uttalande på NHL:s hemsida.

Nemeth: “Ligger hos ägarna och NHL att reda ut”

Den svenske VM-backen Patrik Nemeth spelade i Arizona Coyotes under sen senaste säsongen. Efter Tre Kronors isträning under onsdagen svarade han då på resultatet av folkomröstningen och vad det innebär för klubben.

– Det är tråkigt för jag tror att det hade varit bra för Arizona och klubben men det där är ovanför mitt huvud, det är inte riktigt mitt område. Jag har ingen aning om vad som kommer att hända. Det ligger hos ägarna och NHL att reda ut och vi får se vad de kommer fram till. Jag fokuserar bara på VM just nu, säger Nemeth.

Säsongen 2022/23 spelade Arizona Coyotes i en collegearena som bara tog in 5 000 åskådare och eftersom de inte har någon annan arena att spela i just nu så är det deras främsta alternativ. Det är dock ohållbart att “Yotes" ska spela i en så liten arena under en längre tid vilket spär på nya flyttrykten kring föreningen.

Patrik Nemeth såg dock inga problem med att spela i Mullett Arena.

– Det var helt okej. För oss spelare var det inte en big deal utan man fokuserar på matchen, det är samma is som på andra arenor. Det var också ganska bra publik på matcherna så det var kul bara.

Det är ovisst vad som händer med Nemeths Coyotes. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Inlett VM starkt: “Vill inte ha någon annan roll”

För den svenske backen är det dock enbart fokus på Hockey-VM i Tammerfors där han är en del av det svenska laget som tagit tre segrar på tre matcher så här långt.

Patrik Nemeth är inte den flashigaste spelaren men har ändå varit en av Tre Kronors främsta med sitt stabila försvarsspel då han ofta är inne och möter motståndarnas bästa spelare. Han har dock också klivit fram lite i offensiven med 1+1 på tre matcher vilket gör honom till Sveriges poängbästa back.

Trivs du med att ha den rollen?

– Absolut, det är ju ungefär en liknande roll som jag har haft där borta (i NHL). Jag känner mig mest bekväm med det och vill inte ha någon annan roll heller utan det passar mig bra. Det är bara kul att man fick göra mål också, det var länge sedan.

31-åringen är också nöjd med Tre Kronorrs inledning på mästerskapet.

– Vi har tagit steg men det finns fortfarande saker som vi kan förbättra. Det har väl sett lite fläckvis ut mot Finland och stundtals mot Tyskland också. Försvarsspel, målvaktsspel och ‘pk’ (penalty kill) har varit bra men det handlar väl lite om att skapa lite längre anfall och sätta press högre upp i banan som vi kan förbättra, säger han och fortsätter:

– Som lag tar vi steg i rätt riktning och det var starkt av oss att kunna vinna mot Finland. Det är mycket positivt ändå.

Nemeth har varit en positiv överraskning på VM så här långt. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Kopplingen till Ungern: “Kan inte mycket”

Tre Kronors nästa match i turneringen är mot Ungern på torsdag eftermiddag och Nemeth har faktiskt lite koppling till landet som står för motståndet.

– Min farmor är från Ungern vad jag vet och kom till Sverige 1956 eller -57, jag måste uppdatera mig lite kring det där. Jag får fråga farsan och gå igenom exakt hur det ser ut, säger Nemeth med ett skratt.

Den svenske backen har däremot ingen större relation till sitt ungerska släktdrag i dag.

– Jag har aldrig varit där. Jag vet att min pappa pluggade ungerska ett tag men jag har inga kunskaper om landet så. Jag har inte så mycket släkt där nu om jag ska vara ärlig. Min farmor har gått bort tyvärr så det är inte mycket kvar där i Ungern.

Vad vet du om Ungern som hockeynation?

– Jag vet inte jättemycket. Helt ärligt så kan jag inte mycket. Jag känner János Hári och spelade med honom när han kom till Sverige och han hade ju en unik och cool resa. Så jag känner honom bra men jag kan inte så mycket kunskap om hockeyn där, avslutar Patrik Nemeth.

TV: Ekholm: "Jag ser lite otäck ut"