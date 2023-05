ANNONS

Sam Hallam har gjort succé hittills i sin mästerskapsdebut med tre vinster på tre matcher.

Nu berättar han om framgången hittills på VM, hockeyns utveckling i stort och varför svensk hockey är på en bättre plats än vad många andra tror.

– Min bild är att svensk hockey sportsligt är mycket starkare än vad vi själva liksom står för, säger Hallam.

TAMMERFORS (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det har visserligen gått ett och ett halvt år sedan Sam Hallam presenterades som ny förbundskapten för Tre Kronor efter att Johan Garpenlöv lämnat efter VM förra året, men Hallam är fortfarande ganska ny på jobbet.

Den 43-årige coachen har lett Sverige under ett antal turneringar nu men VM i Tammerfors är ändå hans första mästerskap i karriären och han är inte rutinerad i de här sammanhang trots all sin framgång i Växjö.

Hallam har då fått en kanonstart på sin mästerskapsdebut eftersom Tre Kronor har vunnit alla sina tre första matcher på VM. Framför allt den senaste matchen, i måndags, då Tre Kronor vann med 2-1 mot Finland efter straffläggning var ett styrkebesked för Hallams grabbar.

– Det är klart att vi är nöjda med att vinna. Vi gör det för att vi har ett väldigt bra försvarsspel, även om vi kanske får spela det lite för mycket. Men mentaliteten i laget hoppas jag syns, det är därför vi är här. Det är framför allt det vi tar med oss positivt, säger förbundskaptenen dagen efter segern.

Tre Kronor har fått spelet att stämma tidigt in i turneringen och spelar väldigt disciplinerat defensivt. Den så kallade “Hallam-hockeyn” har redan satt avtryck på VM då det svenska laget upprätt väldigt lugnt ute på isen.

Hade du förväntat dig att det skulle sitta så bra redan nu?

– Jag vet inte om jag har förväntat mig att det skulle sitta så men jag hade ju hoppats det. Just att orka hålla i lugnet och fokuset med trycket som är från läktaren och med den typ av match det var i går. Det är sådant som kommer bli avgörande om vi ska ta oss förbi en kvartsfinal och ta oss dit vi vill. Då kommer man bli satt under tryck och då gäller det att orka och ha huvudet med sig.

Det kan bli bättre: “Vill att vi har lite mer mod”

Förbundskaptenen väljer då att lyfta fram en kedjeformation som stuckit ut extra hittills i turneringen. André Petersson, Pär Lindholm och Carl Grundström har fått spela tillsammans och gjorde framför allt en riktigt stark match mot Finland.

– Pär och André har ju spelat ganska mycket tillsammans i flera turneringar med Tre Kronor och gjort det bra. De har byggt upp en tillit till varandra och sedan har Calle kommit in där och gjort det bra där han river och sliter. Det är en kedja med balans, de har en offensiv läggning framför allt i André, ett jäkla hårt jobb av Calle och Pär som är den här motorn. De gör det bra och jag hoppas att de tar med sig matchen mot Finland och känner att de kan leverera det spelet mot de bästa lagen här.

Sam Hallam ritar upp instruktioner för Tre Kronor. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Sam Hallam valde att göra ett par förändringar i truppen inför matchen mot Finland och i slutet av matchen ändrade han också om i kedjorna för att få mer effekt av spelet.

Till nästa match mot Ungern, på torsdag, öppnar då Hallam för att rotera lite i laguppställningen igen.

– Även om det känns som att vi har varit här länge så har vi bara gjort tre matcher så det är väldigt tidigt än. Vi har fått in lite folk precis inför och så vidare, vi är fortfarande där vid att vi jobbar med att sätta spelet fullt ut. Vi fick in “Fabbe” Zetterlund och Linus Johansson i lineupen i går och det gav oss lite extra möjligheter. Vi får titta på vad det gav oss och se hur vi sätter ihop det mot Ungern.

Vad är det som behöver förbättras i spelet då?

– Bitvis behöver vi vara lite bättre sammankopplade i spelet med puck. Ibland tycker jag att vi hamnar lite för långt ifrån varandra och får en fördröjning i vårt passningsspel. Det är säkert något vi kan nöta lite på i träning och titta på i video. Sedan tycker jag också att vi kan vara lite modigare och kliva upp hårdare i vår forecheck. Men det finns ett jäkla ansvarstagande där och det är en balansgång men bitvis skulle jag vilja att vi har lite mer mod och kan ligga på lite högre upp.

Nya PP-rollen: “Kan hota på flera sätt”

Något som Tre Kronor inte fått göra mycket hittills i mästerskapet är att spela powerplay. Sverige har bara fått spela PP sju gånger och gjort ett mål, mot Tyskland. Enligt Sam Hallam är det svårt att säga varför Sverige inte fått spela mer powerplay men menar att de kan få lite mer tryck i offensiven kan det leda till att motståndarna drar på sig fler utvisningar.

I Czech Hockey Games fick stjärnforwarden Lucas Raymond agera skytt i powerplay då han var den som skulle avsluta i form av direktskott. Men på VM så här långt har Raymond fått en annan roll i powerplay då han i stället spelar på andra sidan och sätter upp spelet mer snarare än att vänta på direktskott.

Sam Hallam förklarar hur coacherna har resonerat när de har satt upp powerplay-spelet.

– Att spela ”off-wing” (på ’fel’ sida sett till klubbfattning) med klubban utåt sätter ju det försvarande laget i en ganska tuff sits när man kommer med fart och skyddar pucken. Man kan också få den här passen rakt igenom om man hittar över till bortre forward. Man kommer också in och hotar mer med sitt skott vilket gör att killen nere vid stolpen frigörs mer, vi hade väl en puck i stolpen mot Finland precis på ett sådant spel.

– Det är ett bra alternativ för oss men sedan kan vi flippa över det också. Det skapar en attack på ett annat sätt. Sedan ibland förstår jag att man tycker att ”varför står man inte där på ”one-timers” (direktskott)?” men att man ska få till en one-timer kräver rätt mycket. Boxplay i dag är så bra på att vinkla ut, lite som en handbollstäckning, med både back och målvakt som jobbar ihop. Den där one-timern ska i princip vara ribba in för att sitta och då är det ibland bättre på att spela på andra sidan, suga in, lura lite och hota på flera sätt.

– Det kan bli lite mer rörligt powerplay när man har just ”off-wing”. Jag säger inte att det ena är bättre än det andra men just nu spelar vi så, sedan får vi se om vi fortsätter så.

Lucas Raymond har fått en lite annorlunda roll i powerplay. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Nya generationen tar över: “Skrivs ett nytt hockeylexikon”

Det är lite av ett nytt Tre Kronor under Hallams ledning – på flera sätt. Bland annat är det en lite yngre prägel där flera av de ledande offensiva spelarna tillhör det yngre gardet.

Exempelvis Rasmus Sandin, Jonatan Berggren, Leo Carlsson, Lucas Raymond och Fabian Zetterlund är alla 23 år eller yngre.

"Den nya generationen hockeyspelare" ska leda Sverige och enligt Sam Hallam är det lite av en annan stil på de yngre hockeyspelarna som kommer fram nuförtiden.

– Det ser man ju på hur hela NHL marknadsför sig med ”The future is now” och kolla Connor McDavid eller de här. De flyger ju fram, de kan åka skridskor och göra fantastiska saker med pucken. Det bygger väldigt mycket på skill. Det ser man ju på sådana spelare att de vågar, försöker och håller i puckarna. Där har ju mentaliteten förändrats ganska fort inom hockeyn.

– Det är bara att titta på USA:s lag så ser man många ganska små men skickliga spelare så det är ju en trend vi ser att spelet går fortare och baseras mer på skicklighet och rörelse.

Enligt Hallam är det dock viktigt att ha en kombination av både yngre spelare och rutinerade pjäser.

– Det är en jätteintressant diskussion och jag tycker att vi ser ett litet skifte samtidigt så när det skiftet tar över får vi se. När vi tittar på lagen som går hela vägen ofta har lite ”old school”-bygge och mentalitet över sig. Men kolla på NHL-lag som Buffalo, New Jersey, Detroit och Ottawa så har de haft många drafter där de gått väldigt mycket på skill, fått in dem i ligan och sedan ska de hitta sin balans också.

– Det är där utmaningen och utvecklingen i hockey för oss coacher finns också, att hitta den här balansen. Jag älskar att läsa Arne Strömberg (känd som Ishockeyprofessorn) och hans hockeylexikon och hämtar mycket inspiration därifrån men det skrivs också ett nytt hockeylexikon just nu och då kommer det vara viktigt för oss coacher och sportchefer att se hur vi ska nyttja de spelarna som kommer ur juniorprogrammen framöver.

Leo Carlsson är ett av största framtidsnamnen inom svensk ishockey. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

“Sverige är en otroligt stark hockeynation sett till att utveckla spelare”

Sverige har inte varit bortskämda med framgång på VM de senaste åren då det inte blivit en enda medalj sedan guldet 2018. Även på JVM har de ädla valören uteblivit då Juniorkronorna endast spelat en final sedan 2014. Samtidigt har exempelvis Finland klivit upp och tagit flera guld bland både senior- och juniormästerskap.

Samtidigt är det ofta svenska talanger som väljs tidigt i NHL-draften. TSN:s draftguru Craig Button släppte nyligen sin senaste draftranking och hade då hela tre svenskar topp tio (Leo Carlsson, Axel Sandin Pellikka och Tom Willander) och sju svenskar tippas väljas i förstarundan, vilket vore ett väldigt bra resultat.

Sam Hallem menar därmed att svensk ishockey är på en bättre plats i utvecklingen än vad vissa andra tyckare har antytt.

– Jag upplever ibland att det finns en tendens att vi hemma är så otroligt självkritiska. Nu har Finland vunnit några VM-guld och OS-guld de senaste åren, och de gör det bra och vinner välförtjänt, men då är allting vi gör plötsligt skit och Finland är förbi oss.

– Men tittar vi på resultaten på U18-VM senaste åren och antalet spelare som draftas och var de går i draften så uppenbarligen gör ju svensk hockey, framför allt ute i klubbarna, ett otroligt jobb med att utbilda duktiga hockeyspelare.

– Min bild är att svensk hockey sportsligt är mycket starkare än vad vi själva liksom står för. Vi ska inte gå runt och slå oss själva på bröstet och vara malliga, vi ska alltid hitta förbättringar och så, men svensk ungdomshockey och utveckling och det jobbet som görs runt om i klubbarna, med mestadels ideella ledare, är ett jäkla system på att få fram bra hockeyspelare.

Enligt Tre Kronors förbundskapten behöver man vidga sitt perspektiv och se den stora bilden ibland. På det stora hela tycker han därför att svensk hockey gör mycket rätt.

– Vi ska nog ibland backa bak lite och titta, hur ser det ut? Då ser det faktiskt väldigt, väldigt starkt ut och återigen så är det jobbet som görs av framför allt ideella ledare ute i våra småklubbar som skapar de här förutsättningarna. Sedan måste ju självklart spelarna ta sin del av det också.

– Men Sverige är en otroligt stark hockeynation sett till att utveckla spelare, avslutar Sam Hallam.

