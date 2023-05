Leo Carlsson är den yngste svenske VM-spelaren någonsin.

Nu är han också den yngste VM-målskytten för Tre Kronor genom tiderna.

– Det är riktigt mäktigt, säger Carlsson.

TAMMERFORS (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter en tajt 1-0-seger i VM-premiären mot Tyskland fick Tre Kronor bättre stäm på spelet i kvällens andra match i mästerskapet.

Det blev nämligen seger med hela 5-0 mot Österrike.

– Skönt att det blir en liten islossning där i slutet. Bra med 5-0, säger Leo Carlsson efter matchen.

Leo Carlsson blev själv målskytt då han satte 4-0-målet efter ett snyggt passningsspel mellan honom och kedjekamraterna Alexander Nylander och Lucas Raymond.

– Det var riktigt fint spel från Alex till Lucas och sen till mig. Han bjöd ju mig på öppet mål men målvakten var ju ändå med lite där men det var skönt att se den gå in. Vi har ju haft många lägen i båda de här matcherna så det var viktigt, säger 18-åringen.

