Hollywood-stjärnan Ryan Reynolds förhoppningar om att bli delägare i Ottawa Senators har åtminstone temporärt gått om intet. Enligt ESPN har skådespelaren dragit sig ur köpet efter att hans samarbetspartner Remington Group inte erbjudits exklusivitet i förhandlingarna.

Ryan Reynolds har inte gjort någon hemlighet av sina ambitioner att bli delägare i en NHL-klubb. Den 46-årige skådespelaren, känd från bland annat Deadpool, visade tidigt sitt intresse för Ottawa Senators när klubben blev till salu. Han slöt sedan en pakt med fastighetsbolaget Remington Group och ska enligt uppgifter från Nordamerika ha varit med och lagt ett bud på en miljard dollar för att köpa klubben.

Nu kommer dock uppgifter från ESPN som säger att Reynolds ska ha dragit sig ur affären.

NHL har avböjt att kommentera exakt varför Reynolds och Remington Groups bud på Ottawa Senators föll isär, men uppgifter från Nordamerika antyder att han, NHL och gruppen som bistår till att sälja klubben har olika syn på hur en försäljning, som inkluderar förhandlingar om en finansiering för att bygga en ny arena, skulle gå till. När saker och ting inte blev som Reynolds Remington Group hade hoppats tog det stopp.

Kunde inte garantera köp

Uppgifter till ESPN och Ottawa Sun säger att Reynolds och Remington Group ville ha efter en exklusiv 30-dagarsperiod för att säkra en affär om en arena i den kanadensiska huvudstadens stadskärna. De ville ha den exklusiviteten för att förhandla fram en affär kring att bygga Senators nästa hemmaborg. De kunde dock inte lämna någon garanti för att de fortfarande skulle köpa klubben när de 30 dagarna av exklusivitet var över. Det fick NHL och klubbens nuvarande ägare att säga nej eftersom det finns flera seriösa intressenter som stod på tur för att lägga bud på Senators.

Ryan Reynolds har tidigare köpt in sin i den brittiska fotbollsklubben Wrexham tillsammans med skådespelaren Rob McElhenney. Där skapade duon en riktig hajp kring den bortglömda klubben genom att göra dokumentärserien "Welcome to Wrexham" som kretsade kring lagets försök att spela sig uppåt i seriesystemet efter en längre tids tynande tillvaro i skuggorna. Härom veckan lyckades Wrexham också säkra sin biljett till League Two efter en väldokumenterad resa dit.

NHL:s förhoppning var att Reynolds skulle kunna marknadsföra Ottawa Senators och deras egen produkt på samma eleganta sätt. Nu återstår det att se om hoppet om det är förlorat.