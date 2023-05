Nattens möte i AHL mellan Hartford Wolf Pack och Hershey Bears avbröts efter att svensken, Anton Blidh kollapsat i båset. Lugnande besked har sedan kommit kring 28-åringen.

Hershey Bears vann det första slutspelsmötet mot Hartford Wolf Pack med 3–2, men den stora snackisen under och efter handlade inte om resultatet.

Sent i den första perioden kollapsade nämligen svenske Anton Blidh i båset och matchen fick avbrytas. Medicinsk personal rusade till båset med en bår efter att spelarna viftat för att uppmärksamma domarna om händelsen. Till slut kunde Anton Blidh få hjälp ut i omklädningsrummet.

Hershey emergency medical staff rushed a stretcher to Hartford’s locker room. Scary. Wishing the best for Blidh. 🙏🏻 pic.twitter.com/Vy4uzdatma