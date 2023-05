ANNONS

Det blev förlust för Tre Kronor under lördagen då Tjeckien besegrade Sverige med 4-3.

En svag andra period blev avgörande då Tjeckien sköt tre raka mål i mittperioden för att säkra segern.

– Det är mycket som är otroligt dåligt, säger NHL-backen Rasmus Sandin till SVT.

Tre Kronor inledde Czech Hockey Games med seger mot Schweiz med 3-0 hemma i Göteborg. Nu hade de flugit ner till Brno i Tjeckien för spel mot värdlandet och då blev det en tung förlust för Sverige.

Tjeckien vann nämligen med 4-3 efter att Tre Kronor stått för en svag andra period där Tjeckien gjorde tre mål.

Sverige inledde matchen på ett bra sätt och fick spela powerplay tidigt men utan att göra mål. När Tjeckien sedan fick spela powerplay blev det mål – för Tre Kronor.

Tjeckien sköt ett skott som blockerades av Oscar Lindberg och Lindberg kunde sedan ta med sig pucken och komma i ett friläge mot tjeckiske målvakten Simon Hrubec. Lindberg var då kylig och lade in pucken mellan benen på Hrubec för 1-0 till Sverige.

– Bra av Oscar Lindberg rakt igenom. Han kan spela defensivt också där han är klok och smart. Bra att han tar skottet precis när han gör också, nu skjuter han så att det blir svårt för målvakten, säger SVT:s expert Jonas Andersson om målet.

Sverige fortsatte spela bra under resten av första perioden men det blev inga fler mål utan ledningen stod sig efter 20 spelade minuter.

– Jag kom upp i skottlinjen och fick skottet på skridskon. Sedan blev det ett race om pucken och jag lyckades komma före och hittade luckan mellan benen, säger Lindberg till SVT och fortsätter att säga att han är nöjd med lagets spel:

– Vi spelar bra, är stabila bakåt och vårdar pucken bra i anfallszon också. Vi börjar synka mer och mer när vi har spelat flera turneringar tillsammans. Man behöver inte tänka den där extra sekunden utan det är mer naturligt.

Rasade ihop i andra perioden: “Får ingen hjälp”

I den andra perioden tappade dock Tre Kronor allt spel.

Tjeckien tog över matchbilden och kom i anfall efter anfall. Sverige försvarade sig bra under periodens första halva men till slut kunde svenske målvakten Marcus Högberg inte längre hålla tätt.

Efter 13 spelade minuter kunde nämligen tjeckerna kvittera till 1-1 efter att ett skott gått in bakom en skymd Högberg. Fyra minuter senare kom också 2-1 till Tjeckien. NHL-forwarden Dominik Kubalík sköt ett skott som styrdes in via förre Frölunda-forwarden Michael Spacek.

Det blev sedan även värre för Sverige då Tjeckien gjorde 3-1 med bara en minut kvar av perioden direkt efter tekning då tjeckerna kunde slå in en retur precis framför Högberg.

– Han får ingen som helst hjälp, Högberg. Han står för den ena räddningen efter den andra men kan ju inte ta alla puckar när det är helt fritt framför honom. Inte bra av Sverige, en besvikelse här i andra perioden, säger kommentatorn Chris Härenstam i SVT:s sändning.

Tre Kronor stod alltså för en mycket svag period och förlorade alltså mittperioden med 3-0.

– Det är sånt som händer. Vi spelar i en ny grupp och vi får inte ta det på för stort allvar med resultatet. Just nu handlar det om att få ihop gruppen och jag tycker att det är mycket bra där ute men det är också mycket som är otroligt dåligt. Vi får försöka snacka ihop oss och skaffa ny energi, säger backen Rasmus Sandin och fortsätter:

– Vi kommer inte tillräckligt samlat, vi blir lite stillastående ibland och det känns lite stressat. Vi måste spela lite mer tillsammans helt enkelt.

Hallam: “En match att dra lärdomar av”

Men när den tredje perioden började så kunde Tjeckien utöka sin ledning ytterligare. Rasmus Sandin försöker slå en passning in i mitten som bröts av en tjeckisk klubba och Tjeckien sköt sedan direkt ett skott som slank in under Marcus Högberg för 4-1 vilket avgjorde matchen.

Tre Kronor snyggade dock till siffrorna lite då Tjeckien drog på sig flera utvisningar i rad och i powerplay kunde Sverige reducera. Alexander Nylander gjorde mål för andra raka matchen då han sköt ett skott som gick in precis vid första stolpen vilket innebar 4-2.

Sverige spelade upp sig under slutet av matchen och tog ut målvakten för att komma tillbaka in i matchen. Lucas Raymond, som gjorde två mål i segern mot Schweiz, blev då målskytt igen. Detroit Red Wings-stjärnan sköt ett direktskott i mål efter passning av Rasmus Sandin och 4-3 var ett faktum.

Närmare än så kom dock inte Tre Kronor utan Tjeckien höll undan under matchens två sista minuter och kunde vinna matchen med 4-3.

– Jag gillade lite matchbilden innan puckarna trillade in i andra. Sedan vinner de lite insidan och får in några puckar vilket blir skillnaden i dag. I mångt och mycket gör vi det bra utan puck men med pucken är det lite många turnovers. Ser man på helheten så behöver vi hitta en balans. Vi måste städa av lite “rookie-misstag” som vi gör där ute, därför är den här matchen bra för oss att dra lärdomar av, säger förbundskapten Sam Hallam till SVT efter förlusten.

För Tre Kronor väntar nu match igen redan under söndagen då Finland står för motståndet klockan 12:00.

Tjeckien – Sverige 4–3 (0-1,3-0,1-2)

Tjeckien: Daniel Vozenilek, Michael Spacek, Jiri Cernoch, Ondrej Beranek.

Sverige: Oscar Lindberg, Alexander Nylander, Lucas Raymond.

