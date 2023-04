ANNONS

Det elfte året i föreningen avslutades med ett historiskt första SM-guld.

Detta står nu klart när Örebro meddelar att Kalle Olsson lämnar.

– Såklart är det tråkigt för oss. Kalle har varit starkt bidragande till att vi tagit stora steg, säger utvecklingsansvarige Henrik Löwdahl på klubbens hemsida.

Säsongen 2012/13 klev Kalle Olsson in i Örebro, säkrade uppflyttningen till SHL och avslutade sedan sin spelarkarriär 2019 med över 339 matcher bakom sig i tröjan.

Därefter har det blivit fyra säsonger som huvudtränare för klubbens J18 för Kalle Olsson, men nu är eran över.

Örebro meddelar att profilen lämnar sin post i juniorverksamheten och därmed även hela Örebro Hockey. Detta trots att han så sent som under påsken säkrade ett historiskt första guld till föreningen.

– Först och främst är det så klart ett stort beslut att ta. Jag och familjen har haft elva jättebra år här i Örebro. Mina barn har växt upp här och det är klart att Örebro har blivit vårt hem. Efter en tid har det vuxit fram att jag vill kunna lägga mer tid på familjen, de har gjort stora uppoffringar under min karriär och nu får jag chansen att lägga mer fokus på dem. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla i och runt Örebro Hockey för dessa år. Det har varit en häftig resa som jag har fått vara med på och jag är otroligt tacksam över den här tiden, säger Kalle Olsson på klubbens hemsida.

Fick avsluta på topp: “Helt fantastiskt"

JSM-guldet i Nyköping blir därmed slutet på ett fyraårigt projekt som juniortränare - och en elvaårig tid i klubben.

Så här sa han till hockeysverige.se direkt efter finalen, som var första någonsin på någon nivå.

– Vi har blivit lite lite bättre hela tiden. De har lärt sig att hjälpa varandra. Det här var den bästa matchen vi har spelat på säsongen, definitivt. Det säger bara att de är vinnare. Det var ingen oroskänsla, de ville bara vinna och hade bestämt sig. Det var inte svårare än så.

Vad betyder det här för klubben?

– Det är historiskt vad jag förstår. Vi har jobbat och utökat juniorverksamheten i många år, steg för steg. Det är helt fantastiskt, jag tror att klubben är nöjda i alla fall, säger Olsson.

