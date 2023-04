ANNONS

Efter ett VM där hon bevisade att hon är en av världens bästa målvakter blickar Emma Söderberg nu tillbaka på säsongen och framåt mot det som väntar nu - efter collegetiden.

– Vi får se framöver hur det blir, säger 25-åringen.

Emma Söderbergs avslut av VM-turneringen i Brampton var nästintill felfri. Speciellt då matchen mot Kanada där Damkronorna tog den till förlängning, men förlorade där. Nu är hon tillbaka i Minnesota och kan se tillbaka på en turnering där hon bevisade att hon är en av världens bästa målvakter. Lite revansch blev det också med tanke på att hon hade ganska höga förväntningar på sig inför VM 2022 efter OS succén tidigare samma år.

– Jag försökte inte tänka allt för mycket på det under den turneringen. Samtidigt, eftersom jag hade en ganska bra turnering under OS byggdes förväntningarna upp, berättar Emma Söderberg för hockeysverige.se och fortsätter:

– Sedan försökte jag själv inte fokusera på yttre faktorer utan i stället tänka på mig själv och mitt eget spel.



Blev VM 2022 som du hade förväntat dig?

– Jag tyckte det var svårt, vilket det var för alla, att gå in i en typ av playoff-hockey på försäsongen. För egen del hittade jag inte samma känsla som jag kan göra i slutet av en säsong. Egentligen spelade jag ganska knackigt i den turneringen.



Med tanke på det du säger, med vilka förväntningar gick du in i VM 2023?

– Jag visste nog inte vad jag skulle förvänta mig. Det var jag, Sara (Grahn) och Tindra (Holm) som var uttagna. Jag hade ingen aning vilken plan dom hade för oss, vem skulle spela eller någonting.

“Redan under ”pre-campen” visade vi en väldigt hög potential”

– Klart att jag hade hoppats. Sedan vet man aldrig innan uttagningen är. Det var bara någon dag efter att min säsong tagit slut här som jag fick samtalet, så jag hade hela tiden varit på is och hållit igång hela tiden.

Sverige inledde VM starkt, i alla fall första perioden där Hilda Svensson gjorde 1-0 efter tio sekunder, men sedan rasade svenska spelet ihop och Tyskland vann med klara 6-2.

– Det var en besvikelse och vi var väldigt missnöjda. Vi hade sagt att vi skulle ta ett bra och starkt avstamp i den för första matchen. Att få en go känsla in i turneringen.

– När en turnering är så pass kort kan en förlust påverka pressen man sätter på sig själv i resten av matcherna. Jag kring nedflyttning och sådana grejer även om vi inte pratade i dom banorna. Vi ville få en stark start för att få en bra känsla.



Vad betydde Sara Grahn med sin rutin för dig efter den matchen?

– Det var jättebra, i och med att jag inte haft en bra prestation, att Sara kunde spela. Hon är en så bra målvakt och har ett lugn hela tiden.

– Sedan var det härligt hur jag, Sara och Tindra jobbade tillsammans. Alla tre är så pass olika och kan lära oss av varandra.

Emma Söderberg under VM. Foto: Bildbyrån.

Hur är relationen mellan er tre på och utanför isen?

– Jag tycker att vi haft en bra relation och väldigt kul tillsammans. På träningarna gäller det ändå att vi hjälper varandra och jag tycker det är kul att kolla på andra målvakter som har en annorlunda spelstil än jag själv.



Är Sara mamman i målvaktstrion?

– Hon är ung i sinnet och vi har kul, säger Emma Söderberg med ett lätt skratt.

När kände du att det här laget hade något speciellt som kunde ta er långt i turneringen?

– Redan under ”pre-campen” då vi tränade ihop som grupp då tyckte jag att vi visade en väldigt hög potential.

– Sedan hade vi svårt att i matcherna få en bra prestation under 60 minuter, medan vi stundtals verkligen visade vad vi gick för. Jag visste tidigt vad vi kunde göra och trodde på vår grupp.



Efter att gruppspel som gått från väldigt högt till ganska lågt ibland ställdes Damkronorna mot Kanada. Trots en stor kanadensisk dominans tog svenskorna matchen till en mycket överraskande förlängning. Det var också efter den matchen Lina Ljungblom med tårar i ögonen sa “Kanada ska vara jävligt rädda för oss i framtiden”.

– Mycket handlade det om inställningen inför den här matchen, säger Emma Söderberg och fortsätter:

– Nu hade vi spelat i en liknande situation mot Kanada VM innan. Vi visste hade det gick att spela väldigt tajt mot dom, men också att det skulle krävas 100 procent av varje individ i laget.

– Vi pratade om det och att det kommer bli jobbigt, men vi var sugna på den uppgiften.

Storspelade mot Kanada: “Kom in i ett bra ‘flow’”

Emma Söderberg storspelade i matchen och stod för en rad fantastiska räddningar, men Kanada tvingades också att ta flera av sina 54 skott i matchen från ganska dåliga lägen då Sverige täckte av den farligaste sektorn framför mål.

– Ja, det håller jag med om. Det var också något vi hade pratat om, att det här var spelare som ville ha tid och utrymme. Vi sa då också att det är vad vi skulle ta bort ifrån dom.

– Vi låg på deras spelare som illrar över hela isen, plockade klubbor och folk täckte jättemycket skott. Jag tycker att vi gjorde ett väldigt bra försvarsarbete hela matchen.

Emma Söderberg mot Kanada. Foto: Bildbyrån.

– Jag är ändå relativt nöjd, men tycker fortfarande att jag hade kunnat göra något mer både vid andra och tredje målet. Dom två puckarna smet förbi mig alldeles bredvid.– I övrigt kom jag in i ett bra ”flow” där jag blev väldigt bekväm och hade väldigt kul. Det var en jätterolig match och första matchen i turneringen där jag kände att jag spelade på min nivå som jag kan.

I slutet av tredje perioden ledde Kanada med 2-1, men Damkronorna pressade på och med tio sekunder kvar gjorde turneringens yngsta spelare, Hilda Svensson, 2-2.

– Det var tio sekunder kvar och vi hade plockat målvakten med runt en minut kvar av perioden. Vi hade inte hade inte haft så mycket anfall eller skott på mål, men det var en sådan sjuk känsla (skratt). Det blev helt tyst i hallen, jättehäftigt.



Om vi sedan ser till matchen mot Japan och även den viktiga sista matchen mot Finland, hade luften gått ur er lite då med tanke på urladdningen mot Kanada?

– I Japan matchen tycker jag att man kunde märka att båda lagen var lite trötta från sina kvartsfinaler dagen innan. Jag kände ändå att vi var det bättre laget även om vi inte tryckte dit så många puckar som vi kunnat.

– Inför Finlandsmatchen var alla redo, men ibland klickar inte allt i spelet eller att man får till spelet som vi vill. Sedan vet jag inte om det var trötthet från matcherna innan eller att det bara var en sådan dag.



Du själv togs ut i All Star team, vad betyder en sådan utmärkelse för dig?

– Det var ingenting som jag hade förväntat mig. Speciellt i och med hur jag hade startat turneringen.

– Vi var på finalmatchen och då sa dom det här i högtalarna. Jag blev faktiskt ganska chockad.

Hyllar talangerna: “Känns jättepositivt”

Om du ser tillbaka på den här turneringen, men kanske också på främst OS, hur ser du på återväxten och den generation spelare som kommer fram nu?

– Jag tycker att det känns väldigt positivt. Nu var det första gången jag träffade Hilda även om jag tidigare sett henne under U18-VM. Att se en så ung tjej (16 år) kliva in vara så pass bra och cool som hon är…

– Även att se dom andra unga tjejerna, Ebba (Hedqvist), Mira (Jungåker) och alla andra gör att det så bra gör att det känns jättepositivt framöver. Redan under U18-VM visade dom att Sverige har ett uppsving gentemot andra lagen.

– När dom här tjejerna fått något år på sig och växa in i allt tror jag att vi kommer ha någonting bra.

Tiden på Minnesota-Duluth över: “Försöker klura”

Emma Söderberg åkte över till University of Minnesota Duluth redan 2018. Från att ha haft tufft inledningsvis har hon senaste säsongerna haft stora framgångar och klivit fram som en av NCAA:s bästa målvakter.– Jag tycker att jag utvecklats ganska mycket under min tid här, det är ändå fem år nu. Jag har fått en bättre kontroll i mitt spel och blir inte lika fladdrig.– Jag är idag även duktig på att bryta av från mönstret. När jag jobbar strukturellt kan jag ändå få till räddningar som inte är dem här vanliga man lär sig göra inom ramarna. Dessutom har jag tagit steg i spelet med klubban. Här borta är jag väldigt aktiv med att gå ut och stoppa och sätta i gång spelet.– Senaste säsongerna har jag fortsatt bygga på det jag gjort under träningarna tidigare. När jag sedan har fått spela fler matcher kommer det också lite mer självförtroende. Jag har blivit mer trygg i mig själv och vetat– Det är också något jag tror att jag utvecklat här borta. Mina första två säsonger fick jag inte spela så mycket och det var ett ”mental battle”. Jag var van vid att spela mycket mer, men sedan skulle jag acceptera och fortsätta kämpa utan att få spela. Jag tror i och med att jag har gått igenom en tyngre period, att det gett mig mycket framåt.

Emma Söderberg har även senaste säsongerna fått mycket uppmärksamhet för sitt fina målvaktspel i match efter match.

– Sådant är såklart väldigt kul. Samtidigt försöker jag inte fokusera på det eftersom, som jag sa tidigare, jag gillar att fokusera på mig själv.

– Här borta är dom generellt bra på att uppmärksamma, men jag försöker tänka på annat. Att vara tacksam över att bli uppmärksammad samtidigt som att är jag mitt i säsongen vill jag inte fokusera på det.

Emma Söderberg i Minnesota-Duluth-tröjan. Foto: Twitter/Emma Söderberg

Vilken status har svenska spelare på University of Minnesota-Duluth med tanke på att spelare så som Erika Holst, Kim Martin Hasson och inte minst Maria Rooth har gått där och dessutom varit väldigt framgångsrika under sin tid på skolan?

– Maria har sin tröja hissad här. På UMD har vi haft många spelare som varit betydelsefulla. Det sticker ut extra med just Kim, Maria och Erika eftersom dom var här under åren UMD vann som mest.

– Alla dom tre har sina bilder runtomkring i hallen. Det tycker jag ändå är ganska häftig.



Nu är tiden över för Emma Söderberg på University of Minnesota-Duluth, men vad som väntar för henne närmast i dagsläget oklart.

– Om en månad är det slut här. Jag försöker klura ut vad jag vill hitta på framöver. Självklart vill jag fortsätta spela hockey, men jag får se vilka alternativ för att göra det.

– Sedan har jag inga tankar på var. Jag tänker inte bara Sverige utan jag är öppen för att även stanna här borta något år. Vi får se framöver hur det blir, avslutar Emma Söderberg.

TV: "Det är positiv trend på alla Djurgårdens backar"