Mattias Janmark blockerade ett skott i första slutspelsmatchen mot LA Kings.

Nu uppges svensken kunna missa resten av serien.

Edmonton Oilers förlorade den första matchen i slutspelsserien mot Los Angeles Kings. Som om det inte vore nog så tappade de också svenske forwarden Mattias Janmark.

Janmark blockerade ett skott med insidan av foten i slutet av den första perioden men fortsatte spela resten av matchen. Han syntes sedan halta efter matchen.

Under onsdagen var svensken inte med och tränade med resten av laget och han missar därmed den andra slutspelsmatchen mellan Oilers och Kings som spelas nu natten till torsdag.

Janmark not on ice for full practice. I saw him limping after game one. He blocked this shot last game off inside of his right foot. Won’t be surprised it is related to that and he won’t play tonight. I’d expect EDM to go 11-7. pic.twitter.com/itg0U2Vk8w