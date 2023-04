ANNONS

Peter Iversen har varit verksam inom Mora IK i 23 års tid.

Men nu står det klart att målvaktstränaren lämnar klubben.

– Vad som än händer här i framtiden så kommer Mora alltid ligga enormt nära mitt hjärta, säger Iversen till klubbens hemsida.

En era tar slut i Mora IK.

Efter att ha varit verksam inom klubben under 23 års tid står det nu klart att Peter Iversen lämnar sin roll som målvaktstränare för MIK. I stället ryktas han flytta och ta över som ny målvaktstränare i Frölunda.

– Det är blandade känslor. För mig är det rätt läge i mitt liv just nu att ta det här steget, och kanske även för Mora IK att få in en ny röst och ny energi. Det är klart att det är vemodigt. Klubben betyder så enormt mycket för mig. Det är min klubb och vad som än händer här i framtiden så kommer Mora alltid ligga enormt nära mitt hjärta, säger Iversen i ett klipp på Moras hemsida.

I hela 23 år har Peter Iversen varit målvaktstränare i föreningen. Nu har han valt att söka sig vidare för nya utmaningar. Ett stort tack för dina år i Mora IK och stort lycka till framöver! ❤️



En intervju med Peter finns på hemsidan. #moraik pic.twitter.com/bbnvtglJEe — Mora IK (@Mora_IK) April 14, 2023

Peter Iversen har under alla sina år i Mora varit både målvaktstränare och även hoppat in i en sportchefsroll under ett par år när klubben spelade i SHL. Men nu går alltså karriären vidare för 48-åringen.

Under sina år i Mora IK har Peter Iversen bland annat jobbat med målvakter som Linus Ullmark, Lars Johansson, Mantas Armalis, Janne Juvonen, Marcus Högberg och Jacob Johansson,

TV: Finalfeber i Hockeysverige