Ethan Cardwell gjorde succé då han spelade i Hockeyettan med Surahammar 2021.

Nu, två år senare, skriver 20-åringen NHL-kontrakt med San Jose Sharks.

Under coronapandemin 2020/21 stängde OHL ner sin säsong och då flyttade flera av talangerna till Europa för att få spela hockey den säsongen.

En av dem var Ethan Cardwell som lånades ut till svenska Surahammar i Hockeyettan. Den unge forwarden imponerade då stort under sina månader i “Sura”.

På 18 matcher gjorde Cardwell 27 poäng och han snittade då 1,50 poäng per match vilket gjorde att han hade ett av de bästa poängsnitten i ligan. Han kom även trea i Surahammars interna poängliga – trots att han bara gjorde 18 matcher för klubben.

Efter säsongen i Hockeyettan har den nuvarande 20-åringen spelat två säsonger i OHL med Barrie Colts. Förra säsongen gjorde han 23 mål och 58 poäng på 49 matcher och han kom då tvåa i lagets interna poängliga. Den här säsongen var han ännu bättre med 43 mål och 90 poäng på 62 matcher och han vann då Colts interna skytteliga och kom tvåa i interna poängligan. Han kom också sjua i OHL:s skytteliga samt på elfte plats i poängligan.

Nu, två år efter att han spelade i Hockeyettan, skriver Ethan Cardwell sitt första NHL-kontrakt med San Jose Sharks. Kontraktet är värt 867 500 dollar (cirka 8,9 miljoner kronor) per säsong och har en AHL-lön på 75 000 dollar (cirka 775 000) per säsong

– Ethan har förbättrats väldigt mycket under sin OHL-karriär och var en ledande spelare för sitt lag den senaste säsongen. Han har förmågan att producera offensivt och har varit drivande i ett väldigt bra lag som Barrie, säger Sharks general manager Mike Grier.

🖊️ SIGNED



The #SJSharks have inked Ethan Cardwell to a three-year, entry-level contract.