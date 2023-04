Damkronorna nära jätteskräll – föll i förlängningen

Sverige fick svårast möjliga motstånd i kvartsfinalen när man ställdes mot Kanada. Då var Damkronorna nära en jätteskräll, och föll med 3-2 i förlängning.

– Kanada ska vara jävligt rädda för oss i framtiden, säger en tårögd Lina Ljungblom till SVT.

Damkronorna var uträknade mot Kanada och många trodde det bara handlade om att hålla nere siffrorna.

Men kvartsfinalen blev mycket tuffare och jämnare än vad någon hade kunnat ana.

Sverige vände ett 2-0-underläge till 2-2 efter en kvittering av Hilda Svensson med tio sekunder kvar av matchen. Något som tvingade oss till en förlängning. Där avgjorde storstjärnan Sarah Nurse med sitt andra mål i matchen.

– Vi pratade innan matchen att vi hade allt att vinna och inget att förlora. Vi spelade mot Kanada framför en full arena, så vi ville bara gå ut och spela vår bästa hockey. Det var nära men inte nära nog, säger supertalangen Mira Jungåker till IIHF.

SWEDEN TIES THE GAME WITH LESS THAN 10 SECONDS TO GO!



🇸🇪3-on-3 OT COMING UP!



HILDA SVENSSON HAVE YOURSELF A NIGHT! @hockeycanada 2-2 @trekronorse #WomensWorlds #CANSWE pic.twitter.com/hqu6ZUC4Fi