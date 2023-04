Anaheim Ducks kom sist i hela NHL den här säsongen.

Nu meddelar klubben att huvudtränaren Dallas Eakins inte erbjuds något nytt kontrakt och får lämna.

– Detta var ett väldigt svårt beslut, säger general managern Pat Verbeek.

Det har varit en jobbig säsong för Anaheim Ducks och efter att NHL-grundseriens sista omgång spelades under torsdagsnatten så stod det klart att Ducks kommer sist i hela NHL. På 82 matcher lyckades laget bara vinna 23 matcher och plocka 58 poäng. Anaheim hade också en målskillnad på -129. Det innebär dock att Ducks har störst chans att drafta Connor Bedard eftersom de har högst procentschans att vinna draftlotteriet.

Efter fiaskosäsongen väljer klubben nu att agera.

På sin hemsida bekräftar nämligen Ducks att de går skilda vägar med tränaren Dallas Eakins då han inte erbjuds något nytt kontrakt. Eakins var tränare för Anaheim under fyra säsonger och klubben gick inte till slutspel en enda gång under hans ledning.

– Detta var ett väldigt svårt beslut som kommer efter en genomgående överläggning av situationen. I slutändan så kände jag ändå att det vore bra för laget med en ny röst och ett nytt perspektiv inom ledarskapet. Dallas har agerat med klass och bra karaktär i vad som har varit en jobbig säsong för oss och vi önskar honom all lycka i framtiden, säger general managern Pat Verbeek.

“We thank Dallas for his eight years with the organization as head coach of both the Ducks and Gulls. We know Dallas will succeed in his future endeavors, as character people often do.”

- Ducks owners Henry and Susan Samueli



