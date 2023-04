ANNONS

Efter att en andra målvakt klivit av på kort tid har Djurgården ett stort problem i slutspelet.

Då kan juniormålvakten, Teodor Munther tvingas lämna JSM för att ansluta.

– Det har varit väldigt många olika besked, säger 17-åringen.

NYKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Djurgårdens målvaktssituation inför morgondagens möte med Björklöven är fortsatt ovisst. Detta efter att Carl Lindboms ersättare Matthew Galajda blev pååkt i lördagens möte och ännu inte lämnat ett klart besked om sitt välmående.

Jesper Myrenberg, som då hoppade in, ser ut att bli det tänkta förstaalternativet, men för att säkra upp behövs ytterligare en burväktare.

Detta har gjort att juniormålvakten Teodor Munther haft ett ovisst dygn. Samtidigt som allt detta har den 17-årige målvakten nämligen förberett sig för att kliva vidare från en finalförlust med J18, in i et fortsatt slutspel med J20 under JSM.

– Det har varit väldigt många olika besked. Det är inte riktigt klart om jag åker upp eller inte. Det beror på om Galajda är med eller inte, säger Munther.

“Just nu är det jävligt tungt”

Semifinalen med J20 slutade med en 2–3-förlust efter att Munther fått se en puck smita in i inledningen av den tredje perioden.

– Just nu är det jävligt tungt. Jag tycker att jag ska ha den sista också. Det känns som att det ligger lite på mig också, säger Munther efter förlusten och fortsätter:

– Det är ganska jämnt i första, men i andra kör de över oss totalt. Vi kommer ut jävligt bra och förtjänar att vinna matchen.

Har ovissheten påverkat din uppladdning?

– Nej, ingenting faktiskt.

“Är inte helt redo för det"

I väntan på ett besked har Munther nu en fortsatt oklar situation. Antingen kan det bli spel med J20 i en bronsmatch mot Timrå under morgondagen, eller så reser han till Umeå för att täcka upp i A-laget. Frågar man Munther själv är det tydligt var han helst är.

– Det är klart jag vill fullfölja det här (slutspelet med J20). Det är ändå här jag har spelat hela säsongen, säger han och fortsätter:

– Det är klart att det är jättekul om jag får spela, men jag tror inte att jag riktigt är helt redo för det, att kliva in i ett slutspel som är så viktigt för Djurgården också.

Kommer du kunna ställa om utifall att du måste iväg?

– Ja, det tycker jag, avslutar Munther.

