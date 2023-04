ANNONS

Match fyra mellan Djurgården och Björklöven hade allt. Och mitt i det hamnade Jesper Myrenberg – som bara för en vecka sedan var på semester. Till råga på allt var det också hans 23-årsdag.

– Det var en annorlunda födelsedag, men en bra sådan, berättar han för Hockeysverige.se.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

I den stekheta match fyra mellan Djurgården och Björklöven slängdes Jesper Myrenberg rakt in i hetluften. Gästernas Alex Hutchings bröt in framför Djurgårdens mål och körde på vägen över Matthew Galajda i målet. Med Carl Lindbom redan på skadelistan blev back up-målvakten liggande. Något mer spel blev det heller inte för amerikanen som omedelbart gick ut i omklädningsrummet.

Istället fick då Linköpingslånet kliva rakt in i hetluften vid ställningen 3-2 till Björklöven.

– Jag såg inte situationen men såg hur läkarna sprang in direkt. Först försökte jag köpa honom lite tid om han skulle komma tillbaka men sedan vara det bara att åka tillbaka in i mål, säger målvakten.

Den på dagen gamla 23-åringen hade innan lördagen bara spelat tre matcher de senaste två månaderna.

Hur var det att kastas rakt in i en kvartsfinal på ett fullsatt Hovet?

– Det var jätteroligt. Det var därför jag åkte hit och vara beredd på ifall något skulle hända. Det var ju inte kul för Matty att det hände någonting men var kul att jag fick chansen att spela och att vi kunde vinna.

Vände underläget efter målvaktsbytet

Djurgården fick efter det framtvingade målvaktsbytet en del energi. Man vände underläget 3-2 till ledningen 4-3 och fick mycket energi.

Hur var det att komma in i det läget, när ni låg under?

– Det fanns inte så mycket att göra. Det var bara att spela den hockeyn man kan göra och förlita sig på sina grunder och låta resten falla på plats. Det låter klyschigt men det är bara att förlita sig på det man kan. Man är så bra man är.

Jesper Myrenberg hade efter Linköpings säsong tagit slut och av allt att döma skulle det inte bli något mer spel. Men efter att Carl Lindbom gick sönder för Djurgården valde stockholmarna att plocka in honom som backup. När då också Matthew Galajda gick sönder var det bara att plocka på sig utrustningen.

– Jag har försökt att anpassa mig till hur de spelar försvarsspel. Jag försöker bara göra min grej och fokusera på mitt.

Som om det inte var nog fyllde han också år mitt i allt

– Det var en annorlunda födelsedag, men en bra sådan. Skönt att få vinna.

Hyllar Marcus Högberg: “Sveriges bästa målvakt”

På måndag är det match igen. Vem som står då är i allra högsta grad oklart. Med osäker status på både Carl Lindbom och Matthew Galajda kan det bli så att Jesper Myrenberg får starta match fem uppe i Umeå.

– Jag förbereder mig på samma sätt och vill de att jag spelar så spelar jag.

Under säsongen har det bara blivit tolv spelade matcher.

Hur har det varit att få så lite speltid i Linköping?

– Man vill alltid spela men där jag var i år hade jag SHL:s, och kanske till och med Sveriges, bästa målvakt framför mig. Det här året blev det mycket se och lära. Förhoppningsvis kan jag ta ytterligare kliv till nästa säsong och få mer speltid.

