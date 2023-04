ANNONS

Efter en explosionsartad vår är Anton Petrini nu en framstående spelare i Djurgårdens J18 - och går för ett andra raka guld. Nu förklarar han vad som ligger bakom succén.

– Det är mest det psykiska, säger 17-åringen till hockeysverige.se

NYKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Förra året när Djurgården tog JSM-guld med J18 gick han poänglös. Nu har det blivit hela nio poäng på fem matcher.

– Något har hänt här efter jul, sa Djurgårdens J18-tränaren Magnus Welin om Anton Petrini till hockeysverige.se i februari denna säsong.

Och det kan man verkligen säga.

Efter att han stått för 13 poäng på 22 matcher under höstens serie klev Anton Petrini in i den “svårare” vårserien och levererade på en helt ny nivå. Plötsligt flög puckarna in.

Det gjorde det även vid ett tillfälle till för Petrini när Stockholmslaget under fredagen besegrade Luleå i semifinalen av J18-SM, med 6–2. Det gör honom även till den delat poängbästa spelare i laget i SM-slutspelet.

– Det är såklart jätteskönt att vinna en semifinal med de siffrorna och med vad jag tycker var en solklar vinst. Det ska bli jättekul med final, säger Petrini till hockeysverige.se efter matchen.

Trodde du ni skulle få sånt övertag?

– Man ska väl aldrig gå in och underskatta, men vi hade 2–2 sedan innan och har fått lite tillskott i laget så vi kände att oddsen var med oss.

Petrini var med även förra året då J18 tog ett guld. Nu tror han att de gör precis samma sak igen.

– Ja, absolut. Vi har absolut förutsättningarna för att göra det, men jobbet måste göras.

Hur jämförs detta lag med förra året?

– Vi fick ner ungefär en femma från J20 förra året och ungefär samma nu så det är väl ganska lika. Det är en bra spets och bredd så det är bara att fortsätta.

"Jobbat mycket med mental träning"

Men vi går tillbaka till den nu 17-årige Petrinis poängexplosion. Stockholmaren med Bålsta HC som moderklubb klev slutade nämligen vårserien med hela 27 poäng (12+15) på 18 framträdanden. En rejäl ökning från hösten.

Flera orsaker ligger bakom det hela, men en trycker Petrini på extra mycket.

– Först och främst är det väl ett jäkla lugn jämfört med vad jag har haft innan. Förut blev man kanske stel i bra lägen, nu känner jag mig lite mer lugn och fokuserad på det jag ska göra.

Är det något du har ändrat i träningen?

– Nej, det är mest det psykiska. Jag har jobbat mycket med mental träning och blivit lugnare när jag väl får lägena. Det skulle jag säga är den stora skillnaden.

Kommer du kunna hålla i det här nu?

– Man får väl alltid hoppas, men jag känner absolut att jag är i en bra fas just nu. Jag får försöka hålla i det efter sommaren också med en bra sommarträning.

Har inte bråttom: “Viktigt att ligga kvar”

Som spelare beskriver Petrini sig själv som någon som gillar att ta sig in på insidan, älskar att spela special teams, både powerplay och boxplay, men även att åka mycket skridskor.

– Sen kommer finliret efter det, säger han.

Vad har du utvecklat mest under säsongen?

– Det är väl skottet. Blandat med lugnet är det att jag jobbat mer med skottet, att sätta dem där jag vill ha dem. Det är det jag har utvecklat mest.

Har du stått och övat mycket?

– Jag skulle säga att det framförallt är den psykiska delen, men vi har ju mycket ledig is på Hovet så det blir lätt att man tränar efter plugget eller står kvar och skjuter lite extra.

Vad känner du att du fortfarande behöver?

– Skridskoåkningen känner jag att jag har, men det är att bli mer fysisk, skjuta ännu mer och hårdare skott. Sedan att gå upp lite i vikt.

Redan denna säsong har Petrini fått kliva upp i J20-laget och testa på spelet där i tre matcher, men trots detta menar han att han inte har bråttom att göra just det klivet till nästa säsong.

– Det är bara att gnugga under sommaren och sedan hoppas jag väl att få spela på så hög nivå som möjligt, men det är viktigt att ligga kvar på nivån man är och vara bra där istället för att gå upp för tidigt och bara åka skridskor, avslutar Petrini.

Djurgården möter Örebro i SM-finalen, med start 15:30. Luleå och AIK möts i bronsmatchen.

