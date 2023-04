ANNONS

En smärre kaosmatch utspelade sig mellan Florida Panthers och Ottawa Senators i natt, då inte mindre än 166 utvisningsminuter utdömdes. Mitt i kaoset stod doldismålvakten Alex Lyon ut och räddade 56 skott i Panthers 7–2-seger.

– Han var helt otrolig, säger lagkamraten Aleksander Barkov.

Då Sergej Bobrovskij missat de fem senaste matcherna på grund av en sjukdom har doldismålvakten Alex Lyon fått en oväntad chans mellan Florida Panthers stolpar. 30-åringen har stått samtliga matcher sedan den ryske burväktarens insjuknande – och i natt levererade han storartat.

När Florida och Ottawa bjöd på en riktig holmgång som innehöll 166 utvisningsminuter så stod doldisen på huvudet mellan hemmalagets stolpar. När matchen var färdigspelad hade Panthers vunnit matchen med 7–2 – och Lyon räddat hela 56 skott.

– Han var helt otrolig, “Lejonet”. Vi gjorde inte vår bästa match, men de gav oss alla möjliga chanser att vinna och vi tog vara på chanserna, säger Panthers lagkapten Aleksander Barkov till NHL.com.

Studsat mellan ligorna

Lyon var endast en räddning ifrån att slå Panthers klubbrekord för flest antal räddningar i en och samma match, ett rekord som klubblegendaren Roberto Luongo innehar efter att han räddade 57 skott i en match mot Detroit 2002.

– Saker och ting fungerade för mig i kväll. Det kändes bra direkt och jag fick göra några sköna räddningar tidigt, säger Lyon.

Den 30-årige målvakten har studsat mellan NHL och farmarligorna under sin karriär och har denna säsong vaktat kassen i Charlotte Checkers vid 23 tillfällen. Nattens match med Panthers var hans tolfte för säsongen, vilket innebär att han nu spelat fler matcher under en och samma säsong än vad han gjort under någon tidigare säsong.

Lyon har tidigare tillhört Philadelphia och Carolina.

Florida Panthers – Ottawa Senators 7–2 (2–0, 5–1, 0–1)

Florida: Aleksander Barkov 2 (22), Brandon Montour (15), Sam Reinhart (30), Eetu Luostarinen (17), Nick Cousins (9), Gustav Forsling (13).

Ottawa: Claude Giroux (31), Ridly Greig (2).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.